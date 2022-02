La rebosteria no és sempre sinònim de temps i treball. A vegades es poden obtenir postres deliciosos amb poca feina i pocs ingredients i per aconseguir-ho, de microones és un bon aliat. Amb ell, per exemple, podem cuinar un pa de pessic de iogurt que no té res a envejar als que necessiten passar pel forn. A més, la preparació i els ingredients seran els mateixos que els d'un pa de pessic normal. Aquesta és la recepta de la coca de iogurt en el microones:

Ingredients 3 ous

1 iogurt natural

Oli d'oliva (1 pot de iogurt)

Sucre (2 pots de iogurt)

1 sobre de llevat

Sal (només un polsim)

Mantega (o oli) per engreixar el motlle Preparació En un recipient gran, batem els ous i el iogurt, integrant-ho tot bé. Incorporem també l'oli i el sucre i la sal i continuem batent fins que quedi una massa uniforme. Després, afegim gradualment la farina i el llevat mentre continuem mesclant la massa, sense deixar grumolls. Quan ho tinguem llest, només queda preparar el motlle del bescuit per al microones untant-lo amb mantega (o, si és el cas, oli). Posem la barreja al motlle, l'introduïm al microones i programem 8 o 9 minuts a la potència màxima. Passat aquest temps, el bescuit ja estarà llest. Podem escampar sucre glassé per damunt (si ho fas, redueix lleugerament la quantitat de sucre a la preparació de la massa). En un microones estàndard, la coca no adquirirà el color torrat que caracteritza als tradicionals de forn, però el resultat ens permetrà gaudir igualment d'unes postres o un esmorzar per alegrar-nos el dia.