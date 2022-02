«L’entrecot amb tomàquet –diu Nandu Jubany– probablement sigui el plat que més m’agrada cuinar». La raó és que el transporta a Urbisol, el restaurant de la família quan el xef era una criatura i s’asseia amb les seves germanes a la taula del menjador de la barra, davant el televisor. «Tots junts menjant-lo de plat únic, sucant molt pa en el suc i en els tomàquets fins que ens quedàvem plens». El de Monistrol de Calders també recorda el seu pare, Eudald («el meu referent sempre») a la taula del costat jugant a la botifarra amb els cuiners i cambrers.

«Aquest plat tan senzill i tan ràpid potser és el que he menjat més en la meva vida. La meva mare quan el va fer es va lluir! Com diu ella, canten els àngels!!!», explica el cap de Can Jubany (una estrella Michelin) sobre aquest entrecot amb tomàquet que li porta records que l’acompanyen «sempre».

«És un plat que em faig quan estic trist o poc motivat. El fet de compartir-lo amb la Morena [apel·latiu carinyós amb què es refereix a la seva dona, Anna] i els meus fills ajuda que em tornin a entrar ganes de continuar treballant i no decebre mai la gent que m’estima de veritat».

Jubany assenyala que l’entrecot amb tomàquet de la seva mare, que forma part del seu primer llibre, ‘Receptes per compartir en família’, es pot fer amb entrecot, bistec, llom de porc, filet de porc, costelles, xai, cabrit, pollastre... «Amb el que es vulgui mentre hi posis molt d’amor a l’hora de cuinar-lo», apunta.

Ingredients per a 4 persones

2 entrecots de vedella de 500 g cadascun

6 tomàquets de penjar

All

Una mica de farina

Julivert

Sal

Pebre negre

Elaboració