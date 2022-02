L'alvocat és un dels aliments de moda. Tenen un alt contingut en magnesi i potassi i és una fruita recomanada per portar una dieta equilibrada. Destaca també per la seva versatilitat en gastronomia i per ser molt saciant. Per aquest motiu, no és massa habitual menjar-se un alvocat complet. Però, una vegada l'obrim i n'utilitzem la meitat, ens apareix el dubte: com conservar l'alvocat sobrant sense que s'oxidi?

El pitjor dels alvocats és que es tornen de color marró ràpidament. Conservar-los bé és, a vegades, un maldecap, perquè s'oxiden i es posen lletjos en poc temps. Ara han descobert una nova i senzilla fórmula que sembla haver posat punt i final a aquest problema. Vuit raons per les quals hauries de consumir alvocat Conservar bé un alvocat tallat és tan senzill com introduir-lo en un recipient hermètic amb un dit d'aigua. Una vegada dins cal tancar-lo i conservar-lo a la nevera. Apropiat per a una dieta equilibrada Diverses publicacions científiques posen de manifest el paper de l'alvocat en una dieta equilibrada, perquè ajuda a prevenir malalties cardiovasculars i la hipertensió. L'alvocat té una aportació calòrica mitjana i un alt percentatge d'aigua. La ració habitual és de mig fruit (uns 70 grams) i el total de calories que aporta és de 119. El seu consum en una dieta rica en fruites i verdures incrementa la sacietat després de menjar i disminueix el desig de picar entre hores. A la cuina A més del ja clàssic guacamole (a base d'alvocat, tomàquet, ceba, suc de llima, chile, coriandre i sal) o amb torrades, l'alvocat pot ser un gran aliat a la cuina: es pot usar en salses per a pasta o combinat amb carn o peix o en un gaspatxo refrescant. RECEPTA | Petita coca d’alvocat, anxova i ceba tendra amb vinagre de Mòdena