S'acosta la primavera i amb ella arribarà el bon temps i més hores de sol. En aquesta època de l'any, triomfen els plats més lleugers i frescos. Per això, cada vegada són més els qui es decanten pels "poke bowls", una moda culinària que suma més i més adeptes.

Però, què és realment un "poke"? Es tracta d'un plat originari de Hawaii, on es barregen peixos crus i marinats amb diferents amaniments que solen incloure salsa de soja i sèsam. També incorporen ingredients frescos, com ara l'alvocat, el cogombre, la ceba tendra i la quinoa... Aquest plat, que cada vegada està més de moda a Europa, se sol servir en un bol acompanyat, habitualment, d'arròs. El "poke"' és tan complet que serveix com a plat únic amb tots els grups d'aliments necessaris per adquirir els nutrients necessaris d'una dieta saludable.

Elaboració senzilla

L'elaboració del poke no és complicada i és recomanable deixar volar la imaginació per combinar sabors i aconseguir un plat vistós i bo. Primer, hem de preparar un "bowl" (un bol) per servir-hi els ingredients, cuinar una base d'arròs o quinoa -pots barrejar els dos- o també ens podem decantar per fer una barreja d'enciams que suposarà una aportació menor de calories. Si tries un "poke" de peix, talla'l a daus prèviament rentats i deixa'l macerar durant unes hores. Si prefereixes una opció vegana, tria i talla els vegetals que més t'agradin.

Les combinacions que podem fer són infinites, per això és bo no tenir por de provar sabors diferents i deixar que la nostra creativitat trenqui amb la rutina. Però, si et fan falta idees, aquí et deixem diverses opcions que segurament t'agradaran i que et poden inspirar per fer noves receptes.