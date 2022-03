Luis Inchaurraga, el ‘bartender’ argentí guanyador el 2021 del premi al millor bàrman d’Espanya a la World Class Competition, organitza a Madrid trobades exclusives, disponibles només amb cita prèvia i sense data fixa, per disfrutar de la seva cocteleria salvatge i trencadora. Només cal apuntar-s’hi a la web mixolosense.com i esperar que el cocteler et citi en un lloc molt a prop d’Atocha en què el misteri ho impregna tot.

El seu local del carrer Téllez de la capital obre les portes al públic només per a reunions clandestines d’un màxim de 10 persones. «Això no és una cocteleria ni un bar ni un restaurant», apunta Inchaurraga, sinó un lloc on disfrutar del que és efímer, del present a través de les barreges amb els destil·lats, afegeix. Amb un preu de 150 euros per cap, els clients disfruten a Mixolosense Origen de dues hores i mitja de degustació de còctels increïbles elaborats, per exemple, amb <strong>pernil de gla extremeny </strong>o tomàquet transparent.

Tot, en un espai d’uns 200 metres quadrats i estètica industrial, de l’estil d’un bar clandestí de Nova York, decorat –i fins i tot construït– pel mateix Inchaurraga, que ha utilitzat mobles ‘vintage’ i materials de desballestament reciclats o tunejats. A més del ‘bartender’, Beatriz Sanz guia els clients per un recorregut que desperta els cinc sentits.

A través de Mixolosense Origen, Inchaurraga ofereix les seves creacions, com el Pata Negra Cobbler, en què inclou pernil ibèric (gras i umami) en un còctel: està elaborat amb amontillat infusionat amb pernil de gla 100% ibèric, ‘oleo saccharum’ de taronja, Cherry Heering i esferes de mango, i decorat amb el mateix pernil enrotllat. Utilitza per fer-ho un vas de borosilicat –un tipus de vidre finíssim– amb palleta incorporada, fet a mida.

També destaca la seva sangria amb gels de fruita, que a l’anar fonent-se hi aporten diferents notes, la qual s’infusiona en directe amb fruites i espècies en un espectacular ritual.

Una altra de les propostes més sorprenents passa per prendre un còctel amb les mans, com qui beu aigua d’una font: un Bloody Mary amb tomàquet transparent.

«A l’arribar els clients els rebem amb una copa de xampany amb ‘umeshu’, un licor japonès de pruna», explica Beatriz Sanz envoltada a l’espectacular local de més d’un miler d’ampolles de destil·lats perfectament col·locades. Més tard provaran cinc creacions d’Inchaurraga més en un assaig amb què mira de mostrar el món del còctel des d’una perspectiva única i, sobretot, disfrutar d’una experiència disruptiva, holística, hedonista i diferent.

El cocteler dirigeix també al mateix local House of Mixology, una escola professional per a bàrmans, i Fantasticbar Event, un càtering especialitzat en cocteleria.