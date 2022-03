Clos d’Agon és un dels projectes vinícoles més apassionants que s’han desenvolupat a Catalunya. Situat a la localitat de Calonge, al Baix Empordà, està ubicat dins el Parc Protegit de «Les Gavarres». La propietat pertany a un grup de sis suïssos estretament units pel món del vi, del comerç i la distribució. Com que l’antiga propietat era d’un matrimoni francès comptava amb una gran varietat de vinyes de castes internacionals, per això han d’embotellar per la D.O. Catalunya.

Els vins negres que s’elaboren al celler, com el Clos d’Agon, tenen molt de renom, està molt ben puntuat i catalogat (50 euros). Els grans vins els fan a la vinya i no només al celler. Clos d’Agon té les condicions idònies: les vinyes creixen en terreny d’argila i pissarra i estan situats en majoria al sud, en direcció al sol. Es planten només 4.500 ceps per hectàrea. Valmaña és un clàssic del celler, però que últimament han estat repensats. És un vi expressiu, potent, madur i fruiter. Està elaborat amb les varietats merlot, syrah i cabernet sauvignon, amb una criança de divuit mesos en bótes de roure francès. El seu consum òptim comença al tercer any després del seu embotellament, però és un vi de guarda, amb unes característiques que el permeten durar molts anys. Presenta aromes a fruita vermella, amb tocs torrats, notes de regalèssia, xocolata i sotabosc. En boca té una entrada potent encara que avellutada i dòcil. És intens i potent, molt persistent amb un final llarg de fruita negre i fumats