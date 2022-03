El Millor Cachopo del Món 2022 es cuina als fogons del restaurant La Escollera a San Juan de La Arena (Soto del Barco), a Astúries. Així ho van dictaminar els diferents jurats que, al llarg del mes de març, i en un concurs organitzat, per desè any, per La Guía del Cachopo que dirigeix Nacho Gancedo, es va anar celebrant en dependències de l’hotel Calatrava, a Oviedo. La participació, tant de restaurants asturians com de la resta del país, ha sigut molt alta, comptant també amb cuiners i restaurants d’altres països com Bèlgica, Suïssa, Mèxic i la República Dominicana.

La seva cuinera i propietària d’aquest restaurant de Soto del Barco, Arancha Burgueño Faedo, que ja s’hi havia presentat en altres ocasions i aconseguit dos segons premis i un primer en l’apartat de cachopines, no podia mostrar-se ahir més contenta amb aquest guardó i, també, amb el de ser a més el Millor d’Astúries 2022. «Aquest cachopo està fet amb carn de vedella asturiana de les valls i és de la nostra ramaderia. El seu farcit consisteix en carn freda de braó de porc que elaborem nosaltres al restaurant, formatge fumat de Pría i un adorn d’ametlles que també li dona el seu punt. Quant a l’arrebossat, és el clàssic, el de sempre, pa ratllat, ou i farina, el que passa que el pa ratllat és una mica més gruixut i resulta més cruixent» explica aquesta dona que va començar en la restauració quan els seus pares van obrir aquest local a San Juan de la Arena i del qual està al capdavant ella sola des de l’any 2000. El cachopo guanyador s’acompanyava de patates suflé i pebrots rostits. Bona part de tots els grans premis s’han quedat aquest any a Astúries com ha passat amb el segon i tercer millor del món 2022 que han coincidit igualment, en la seva classificació, com el segon i tercer millor d’Astúries: La Teya, de Pola de Siero, els segons, mentre que els tercers van ser La Bodega de Miguel, a Gijón. També van rebre el seu reconeixement els millors de les altres 16 comunitats autònomes que hi van participar juntament amb premis a altres modalitats que van ser reconegudes amb el seu corresponent diploma. El reconeixement al millor cachopo de la resta d’Espanya va ser per al restaurant Mas Torres, de Saragossa. El premi al cachopo més popular va ser per al del restaurant El Pozo de Güelita a La Caridad (El Franco), brillant campió d’Astúries i subcampió d’Espanya l’any passat, mentre que el Millor Cachopo del Món de Peix se’l va emportar La Botica de Lastres (Colunga); el Millor Cachopo del Món en la modalitat Vegà va ser per a Casa Vila, a Pravia i el Millor Cachopo del Món en la modalitat Celíacs se’l va emportar Vila Palatina a Las Regueras.