Els temps sempre estan canviant, tot i que sembla que ara ho fan més ràpid que mai. I això és vàlid tant per al món en general com per a la indústria de l’alimentació en particular, que està assistint a l’aparició de nous productes i ingredients de la mà de la innovació tecnològica i de les tendències a l’alça, com el moviment ‘plant based’.

La celebració d’Alimentaria des d’avui dilluns fins dijous al recinte de Fira de Barcelona de Gran Via serveix com a punt de trobada del sector de l’alimentació, amb fins a 10 salons especialitzats sota un mateix sostre. Més enllà de la visió general, si s’explora de manera més concreta, el visitant es podrà trobar tota una sèrie d’aliments que segurament no sabia que existien. La majoria, exposats a Innoval, la mostra dedicada a la innovació dins de l’àrea denominada The Alimentaria Hub. Aquesta és una selecció dels més sorprenents:

‘Calabizo’, xoriço de carbassa

Dins de les alternatives a la carn que es poden trobar al saló destaca el ‘calabizo’, un xoriço ecològic de carbassa. Creat per tres emprenedores gallegues, està elaborat seguint el procés tradicional. El seu aspecte i sabor s’assemblen al del xoriço, però sense proteïna animal ni colesterol, baix en calories i ric en fibra i antioxidants. També presenten el potatge de cigrons amb el mateix ‘calabizo’, a punt per menjar.

Bunyols que semblen de bacallà

El ‘plant based’ és una de les tendències que estan tenint més tirada i ja no van destinades únicament a persones veganes, sinó també a les que volen reduir el consum de carn o peix. Zyrcular Foods té una mica de tot. Per exemple, un ‘pulled pork’ vegà, que amb la seva textura i sabor imita la carn de porc esfilagarsada, o bé uns bunyols que semblen de bacallà, però que en realitat estan elaborats a base de soja. Una altra opció és una hamburguesa que imita la tonyina gràcies a l’ús d’alga wakame i oli de microalgues.

Croquetes de ¿pollastre?

Flax & Kale ha fet el salt dels seus restaurants al menjar preparat, també amb proteïna alternativa. Igual que als seus locals, una de les idees és adaptar algunes receptes de tota la vida perquè siguin aptes per a vegans. Per exemple, les croquetes de pollastre. En el seu cas, estan elaborades amb proteïna de pèsol i soja, a més de vitamines i fibres vegetals. Malgrat això, prometen que són igual de saboroses, cruixents i cremoses que les tradicionals.

Cervesa... verda

Cada vegada estem més acostumats a cerveses de diverses tonalitats, però sempre dins del rang del groc pàl·lid al negre, però ¿verda? La creació respon al nom d’Oliba Green Beer i està elaborada amb olives autòctones del Pallars Jussà i aigua de la Noguera Ribagorçana, a més dels ingredients habituals de la cervesa: malts d’ordi i de blat, llúpols i llevat. El resultat és una cervesa suau i refrescant amb, òbviament, records d’oli d’oliva.

Uns rigatone de llenties o un ou vegetal

Cada vegada més veurem com els aliments canvien de forma o composició, per ser més saludables, però també més accessibles a tots els públics. És el cas d’aquestes llenties pardines que es presenten en forma de rigatone de la mà de L’Hort del Silenci. Formen part, a més, d’un projecte de recuperació de varietats de llegums. També són els responsables de la presentació d’un ou d’origen vegetal, que permet cuinar truites o pans de pessic lliures d’ingredients d’origen animal.

Gelat amb proteïnes i sense greixos

Per a aquells que no paren de preguntar-se per què el més bo sol ser el menys saludable, Being Foods presenta Proasis, una gamma de gelats amb la meitat de calories, un 75% menys de greix i nivells alts de fibra i proteïna. A més, li han incorporat probiòtics –bacteris bons– per millorar la salut digestiva. Gràcies a tot això, es tracta del primer gelat del mercat que compta amb l’indicatiu de qualitat nutricional Nutriscore A, és a dir, la qualificació més saludable d’aquest sistema d’etiquetatge nutricional.

Una llauna de truita de patates

La innovació dona pas a formats i presentacions impensables fa tan sols uns anys. És el cas d’aquesta truita de patates en llauna de La Cocina de Senén, basada en la recepta de la firma que va ser premiada com la millor truita d’Espanya. La clau és que està cuinada de manera artesana amb les millors matèries primeres: oli d’oliva verge extra, ous de camp i patates de quilòmetre zero. Sucosa i saludable, es conserva fins a un any.

Begudes fetes a mida de la teva genètica

L’alimentació està destinada a ser una font de salut, potenciant els efectes positius dels seus components de manera personalitzada. Vicky Foods i la Universitat Politécnica de Valencia han creat Be Balance, una beguda dissenyada segons les necessitats del consumidor partint d’un estudi genètic, un d’hàbits de dieta i un altre d’estil de vida. Es comercialitza ‘online’ i s’elabora a mida després de l’anàlisi de les carències de cada client.