Catalunya és un país gastronòmicament riquíssim, i la regió central és una font inesgotable de productes de primera qualitat i restauradors amb talent. Entre els elaboradors creatius convé no oblidar els pastissers, alguns dels quals han creat als seus obradors dolços que ajuden a configurar la identitat dels seus territoris, més enllà de postres nacionals com ara la crema catalana, els panellets i els carquinyolis. Els exemples de dolços creats a casa nostra serien nombrosos. Entre ells, en un lloc destacat, hi ha Can Postres de Sant Vicenç, amb la seva Mola; els Rocs de Sant Benet i les Pedres de la resistència, de Navarcles i Cardona; la coca de croissant de Solsona, els croissants XL de Cal Girona, a Manresa, i les també manresanes ametlles de la Llum, que ja tenen una llarga història. Tots ells són una bona raó per acostar-se a la pastisseria i són un dolç souvenir per als visitants que volen tastar alguna cosa amb caràcter local. Tots tenen una història, i tots ajuden a difondre la personalitat del municipi.

Aquest dilluns, a Regió7, estrenem 'Ensucrats', una sèrie en format digital que recull alguns d'aquests dolços amb identitat de les nostres comarques. El primer capítol els porta fins a Cal Girona de Manresa, on Sergi Girona, un dels seus responsables, explica com elaboren els seus croissants XL, una de les seves creacions estrella. Cada dilluns, t'aproparem un dolç més, a Regió7.cat!