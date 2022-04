Els padrins amb fillols i els amants del dolç ja tenen apuntat el 4 d’abril a l’agenda: és Diumenge de Pasqua i toca comprar la mona. Si encara no tens clar què fer, et proposem cinc grans cases dolces que tenen la virtut de sorprendre tothom i fins i tot despertar la gana dels menys llaminers. Aquí tens les mones més divertides i originals.

L’Atelier Barcelona

L’Atelier Barcelona, la pastisseria d’Eric Ortuño i Ximena Pastor, presenta quatre varietats inspirades en els Estats Units, Anglaterra, Itàlia i Espanya. La mona nord-americana Koons recorda Jeff Koons, considerat el principal artista ‘kistch’, i els gossets fets amb globus que va immortalitzar l’artista; estan disponibles en diversos colors i gustos, i reposen sobre unes rajoles farcides de xocolata.

La segona mona es converteix en un dels grafitis més famosos de l’artista britànic Bansky amb una atractiu afegit: es pot personalitzar amb qualsevol fotografia o dibuix que es vulgui.

D’Itàlia arriba el típic dolç de Setmana Santa, La Colomba Pasquale, que té una massa esponjosa, amb taronja, fruita confitada i glacejat amb ametlles, i que és molt semblant al ‘panettone’ però amb forma de creu i sense les panses. I d’Espanya aposten per la tradicional mona de Pasqua: dos pastissos coronats amb un niu de xocolata i tres ous que amaguen una ‘mousse’ de coco i compota de mango a dins; d’una banda, un pa de pessic i una ‘mousse’ de coco amb cremós de mango i cruixent de xocolata blanca, de l’altra, un pastís de Sàcher de mango passió i d’un pa de pessic tou de xocolata.

L’Atelier sortejarà la mona gegant Koons, d’un metre d’altura i un metre d’amplada, i donarà els diners a un projecte d’oncologia pediàtrica liderat pel doctor Joan Seoane al VHIO (Vall d’Hebron Institut d’Oncologia).

Per participar en el sorteig cal fer una donació a la Fundació FERO, dedicada a la investigació oncològica translacional clicant aquí: https://www.gofundme.com/f/ayuda-proyecto-de-oncologa-peditrica-fund-fero. El 5 d’abril, L’Atelier revelarà el guanyador.

Oriol Balaguer

Oriol Balaguer ha creat una col·lecció d’ous de Pasqua inspirats en l’arquitectura, la naturalesa i en l’univers animal, com coales en moviment, elefants, ànecs, lleons, peixos globus i recreacions de pallassos.

Tenen formes i mides diferents, i estan elaborats de manera artesanal, a partir de cacau Grand Cru, una xocolata que el mestre pastisser fa servir en la seva línia de bombons procedent de les plantacions de cacau de Veneçuela, Trinitat i Sao Tomé, a més de xocolata negra i blanca.

La nova col·lecció, que estarà exposada a l’Hotel Only YOU Atocha (Madrid) durant la Setmana Santa, podrà adquirir-se amb un encàrrec previ als seus espais de Madrid (Boutique Ortega y Gasset, 44; La Duquesita, a Fernando VI, 2, i Breakery, a l’Hotel Only YOU Atocha, passeig d’Infanta Isabel,13) i a les ‘boutiques’ de Barcelona (plaça de Sant Gregori Taumaturg, 2; travessera de les Corts, 340; Classic Line, a Benet i Mateu, 62, i Calàbria, 65, i Bake It, a Major de Sarrià, 5).

La línia Classic costa 49 €, el coala en moviment, el lleó, l’ànec i el pallasso, 120, i l’elefant en miniatura i el peix globus, 80.

Escribà

Christian Escribà i el seu equip han preparat 23 models de mones, amb preus que van des dels 30 fins als 129 euros. Ja diuen que en la varietat hi ha el gust... Baby Yoda, herois de Marvel, Pikachu, gats, unicorns, monstres, pollets, pops, una pilota del Barça...

Estan fetes, segons el model, de xocolata blanca, xocolata amb llet i xocolata negra. «Aquest any tan convuls hem plantejat la primera campanya de mones amb la venda ‘online’ www.escriba.es amb el format de ‘click and collect’ (compra i recull a la botiga), ja que la fragilitat de la mona ens dificulta molt el transport amb una empresa logística externa», explica Christian Escribà.

Totes les peces incorporen un codi QR de xocolata perquè, si acostes el mòbil amb la càmera, descobreixis un vídeo del procés de creació artesanal de la mona. Atès que són creacions úniques perquè estan fetes a mà, porten una targeta gran numerada.

Hofmann

L’indi, el vaquer, la vikinga i el viking, el pirata i la princesa són els protagonistes d’aquesta Pasqua a Hofmann.

Formen part de la col·lecció de mones temàtiques ‘Festa de disfresses’, que s’elaboren artesanalment amb xocolata ‘top’ i menys sucres. Una proposta més guerrera que pren com a base la tradicional figura de l’ou i que surt del clàssic món animal.

«Recuperem les tècniques de les figures planes, és a dir, dels patrons, per trobar un nou disseny a mig camí entre el volum que proporciona l’ús de l’ou i la gràcia única dels elements de xocolata tallats amb patró», explica Miquel Guarro, director de pastisseria.

A totes les peces es juga amb els tres tipus de xocolates: blanca, amb llet i negra. Costen 80 €.

A aquestes peces s’hi sumen els tradicionals pastissos de Pasqua, com la Sara i el pastís de xocolata, revestits i actualitzats. Costen 45 €.

Rocambolesc

Jordi Roca enlluerna a Rocambolesc amb una Mona Lisa que recorda l’obra de Leonardo da Vinci però amb un cap de ximpanzé.

Elaborada a partir d’una escultura de Montse Zurilla, està feta de xocolata amb llet i farcida amb bamboles de cacauet torrat i salat, recobertes amb xocolata amb llet i cacau en pols.

Està disponible als locals de Girona, Barcelona i Madrid (sota comanda, a partir del 23 de març). Costa 34 €.

També ven la figura d’un ximpanzé assegut amb la mà al cap com si estigués pensant alguna cosa.

Rocambolesc col·labora amb la Fundació Mona perquè part dels beneficis es destinin a ajudar a rehabilitar i rescatar els primats maltractats i/o abandonats. Es pot reservar a la web de la fundació per 25 €.