És un gran vi de la D.O.C. Rioja, de la mà del seu enòleg Miguel Ángel de Gregorio, un gran professional, que estudia i investiga cada una de les seves parcel·les actuant en conseqüència i honestedat amb sinergia amb el terrer. És la seva filosofia i els seus vins l’han consolidat com una de les persones més importants a La Rioja.

Calvario és un vi elaborat amb el raïm de la vinya «El Calvario», una parcel·la molt petita situada en el Monte Calvario de Briones (Rioja) plantada en el 1945 amb un 90% de tempranillo, 8% de garnatxa i un 2% de graciano. Està orientada al sud-est, amb la màxima insolació, sols de graves en profunditat i pedres, molt pobres i poc fèrtils.

Des del 1999 que Miguel Ángel va apostar per aquesta finca la «filosofia de terrer» i portar-la a la seva màxima expressió. Per això es va proposar elaborar un vi que reflectís l’essència de la terra, i on la vinificació i la criança quedés en segon pla.

Ell defineix aquest vi com a únic i irrepetible que expressa la màgia d’aquest lloc Calvario de Allende. És un vi excepcional, vestit amb molta elegància i complexitat. Només en el tast ja t’adones de la seva grandesa com a obra d’art. És un vi expressiu, pur i ric en matisos. De color vermell molt intens, amb una gran complexitat aromàtica, potent, en el que la fruita estilitzada es recobreix de perfums florals, minerals, espècies fines, sotabosc, toffee, cacau i pebre blanc

Gran harmonia en boca amb tanins dolços i domats ben marcats, ple de sabors a fruites negres, regalèssia i herbes aromàtiques. Final fresc, llarg, suau i càlid, persistent i elegant.