Una mandonguilla de 160 grams farcida de formatge provolone que es fon al forn, embolicada en un brioix de mantega i coronada amb més formatge provolone i parmesà ratllat per servir al costat d’una salsa de guisat especial i patates fregides casolanes amb un toc de pebre. Així és la contundent ‘burgóndiga’, un híbrid d’hamburguesa i mandonguilla ideat per Elena Santos i Javier Olariaga, dos publicistes a qui la pandèmia del coronavirus els va posar de ple a la cuina per alimentar els seus creatius caps i imaginar tota mena de receptes surrealistes, saboroses i addictives.

La ‘burgóndiga’, ideal per reposar forces després d’una nit de gresca, és només una de les ‘gochadas’ gastronòmiques que ofereix aquesta parella per satisfer la gana sense gastar massa i satisfer els paladars i estómacs més atrevits al seu petit establiment madrileny, The Food Dealers (Els traficants de menjar), on ofereixen la seva ‘gamberra i apetitosa mercaderia’ junt amb guisats tradicionals, verdures i plats fàcils de compartir elaborats amb productes comprats als comerços del costat, al barri de Chamberí.

«El que volem és donar menjar i fer barri», explica Elena Santos al seu local de carrer i senzill, on sorprenen altres propostes flipants, com la del ‘bokata koreano’ de gambots, que preparen a la planxa, amb formatge fos i una picant, salada i dolça salsa maionesa de Gochujang. Un bocata servit entre pa de vidre amb llombarda adobada en sake mirim que atrapa des del primer i crepitant mos als fans dels sabors asiàtics.

Per compartir en un no-res, Elena Santos i Javier Olariaga ofereixen un saborós i cruixent ‘fish & chips’ de lluç i maionesa de llima. Tota una picada d’ullet a la gastronomia londinenca per reinventar en ple centre de Madrid aquest peix arrebossat en farina, ou i cervesa, fregit i acompanyat d’unes patates fregides calentes, que només li falta la paella per ser tot «un piscolabis de comèdia».

Als entrants de The Food Dealers destaca l’ensaladilla russa amb gambes servida en unes crostes naturals que recorden el ‘colom’ de Salamanca, ciutat d’origen d’Elena Santos, els cruixents dònuts de sucós pollastre amb barreja d’espècies i els patacons de plàtan mascle de ‘cochinita pibil’ i bec de gall.

Per als plats de cullera, aquests cuiners aficionats tornen a recórrer a la seva prodigiosa creativitat per recomanar els cigrons amb gambots, la lasanya de carbassa, gorgonzola i avellanes, i la vedella thai. En l’apartat de verdures regna el curri de coliflor.

I per al cap de setmana, Elena Santos i Javier Olariaga presumeixen de la seva milanesa de vedella amb salsa de tomàquet casolà i molta mozzarella.

De postres, si és que no ha sigut suficient la ‘burgóndiga’ o qualsevol de les altres ‘gochadas’, hi ha dues opcions: el pastís de llima casolà amb base de galeta salada i la bomba de xoco i wasabi, un pastís de xocolata negra amb ganache de xocolata blanca, wasabi i escames de sal Maldon.

Una carta, en definitiva, creativa i singular que com a bons ‘dealers’ serveixen al seu local del carrer Juan de Austria, 14, o envien directament al consumidor que s’apunti a tastar una mercaderia tan saborosa que enganxa.