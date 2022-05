La ceba caramel·litzada és una de les guarnicions estrella a l'hora d'elaborar plats. Casa amb una gran varietat de receptes i es pot fer servir en plats molt diferents. És idònia per tapes, hamburgueses i plats principals, motiu pel qual és un dels ingredients més recurrents en alguns restaurants. També es pot fer a casa. Tot i que cal paciència, la recepta és ben senzilla. Aquests són els passos per fer la ceba caramel·litzada perfecta pas a pas:

Ingredients

Ceba

Oli d'oliva verge extra

Sal

El primer que haurem de tenir en compte és la quantitat de ceba caramel·litzada que volem preparar. Cal tenir present que la ceba es reduirà molt quan la cuinem, per la qual cosa que n'hem de posar la suficient segons el nombre de comensals.

Cobrim el fons d'una paella amb oli d'oliva verge extra i posem el foc a nivell mig-alt. Quan ja hagi començat a escalfar-se afegim la ceba, removent durant uns minuts abans de reduir la intensitat del foc. És important que les tires no quedin superposades perquè totes es cuinin de la mateixa forma.

Mentre es caramel·litza, un procés que triga una mica més d'una hora, és convenient remoure de tant en tant perquè les tires es cuinin de manera uniforme, vigilant sempre que no es cremin perquè el seu sabor no acabi amargant. A poc a poc, anirem veient com la ceba va adquirint el color caramel i la textura melosa pròpia d'aquesta guarnició. Opcionalment, podem afegir sal al final del procés.