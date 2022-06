L'esmorzar és un dels menjars fonamentals per als nens. Per això, incorporar productes saludables és rellevant. Les galetes són gairebé un producte habitual en les llars catalanes però no totes són bones a escala nutricional. Per això, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha elaborat un rànquing de quines són les millors galetes perquè els més petits de la casa consumeixin un àpat equilibrat.

Les tres millors galetes per als nens Segons l'OCU, les millors galetes per a esmorzar són de la marca Carrefour. Es tracta del model "Classic María 0% surt-sucres afegits". Es venen en format de tres paquets de 200 grams a un preu de 2,49 euros. El segon lloc del rànquing l'ocupen les Chiquilín 0% sucres afegits. Es tracta d'un paquet que té un format de 525 grams i una valoració Nutri Score "B". El podi de la classificació el tanca un altre clàssic: les Dinosaurus, encara que en la seva versió en cereals. Li segueixen les mateixes Dinosaurus en format galeta, les Tosta Rica i les Gullón Zero orades al forn.