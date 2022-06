El tiramisú és un imprescindible de la cuina italiana, amb molts adeptes. A més, resulta molt fàcil de preparar, ja que no requereix cocció i només necessita uns pocs ingredients. Mascarpone, ous, sucre, 'amaretto', cafè exprés fred, galetes Savoiardi i cacau en pols són els ingredients que componen la recepta ortodoxa d'aquestes postres. Però no tot és tradició, i la bona notícia és que el tiramisú té potencial per ser personalitzat i versionat amb una infinitat d'ingredients. Així doncs, hi ha vida més enllà de la seva versió tradicional amb base de cafè, un ingredient que podem substituir amb 'plans b' com la llet, batut de xocolata, xarops aromàtics, licors, sucs de fruita... que li donaran un aire, i per descomptat, un sabor diferent.

Versions més fresques En la recepta tradicional, les galetes es mullen en cafè abans de ser recobertes amb els altres ingredients. Doncs bé, hi ha la possibilitat de reemplaçar-ho, per exemple, per suc de taronges, com recomana Simone en el seu blog S-Küche, que també proposa incorporar puré de maduixes triturades entre les diferents capes del tiramisú. Assegura que així s'aconsegueix una versió més afruitada i fresca, ideal per als mesos més calorosos en els quals el cos demana menys sensació de menjar pesat i greix. Tirant a una versió més exòtica, encara que també d'inspiració estiuenca, hi ha la possibilitat d'incorporar a la preparació de mascarpone, coco ratllat i, entre capa i capa, unes rodanxes molt fines de pinya per mullar les galetes amb una mica de rom. El resultat és una textura més lleugera i melosa, amb records de pinya colada. Sofisticació Quant a sofisticació, s'emporta el guardó la bloguera d'origen indi Tanvi, que en el seu portal Sinfully Spicy comparteix una delicada recepta de tiramisú perfumat amb sabor de rosa. Ella reemplaça el cafè per mullar les galetes amb una llet de roses que prepara barrejant un got d'aigua de roses amb un altre de xarop de roses i dos gots de llet sencera. També incorpora unes gotes de xarop de roses al mascarpone per donar-li color al tiramisú. Decorat amb flors comestibles i uns festucs, la recepta queda tant deliciosa com estètica. Encara que els més llaminers segurament preferiran decantar-se per mullar els Savoiardi en batut de xocolata o en crema Kinder (que s'aconsegueix fonent tres barres de Kinder Maxi amb nata líquida removent constantment). A això s'afegeixen més innovacions, que consisteixen a incorporar a la preparació trossos de fruita fresca com les maduixes o altres fruits vermells; flors comestibles; cremes dolces (tipus pastissera, de caramel, de llimona o fins i tot 'mousse' de xocolata), o atrevir-se a afegir galetes diverses tipus Spéculoos o María per aportar un toc final més 'crunchy'. El tiramisú mai deixarà de sorprendre'ns.