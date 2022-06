«Els raïms són com diamants en brut se’ls hi ha de donar forma, polir, que en cap cas modificar». Aquest és el lema de Rafael Cambra, un petit productor que pertany a la denominació d’origen de Valencià, a la vall de Fontanars dels Alforins, una zona alta amb molta vegetació, al peu de la serra de L’Ombria declarada paratge natural. Conreen varietats foranes i autòctones com el monestrell, en un entorn privilegiat on hi ha un contrast tèrmic entre el dia i la nit molt important, és una zona fresca on poden fer un cultiu més orgànic. Li agrada dir que és un celler de «garatge» a partir de medis limitats, per fer un bon vi, amb elegància i personalitat, el més important és el raïm, i poder controlar tot el procés des de la matèria primera i l’elaboració sempre en petites quantitats.

Els seus vins reflecteixen la calidesa de la zona, la maduresa, la fruita vermella, el sol mediterrani amb color intens, però també amb la frescor que li dóna l’altura de la muntanya de la serra de l’Ombria. La Forcallà és una varietat recuperada d’una antiga parcel·la que li dóna nom la seva antiga propietària. Està situada a la part més occidental de Fontanars a 700 m., d’altitud en un terreny arenós. La vinya té cinquanta-cinc anys i és de peu franc. La Forcallà és una varietat rústica de pell gruixuda molt adaptada a les dificultats del terreny. El vi Forcallà de Antonia és elegant de capa fina, lleuger. És dels que al primer tast ja et convenç, gustós i llaminer, té fruita vermella, moltes espècies i una regalèssia final. És un regal de la naturalesa. DO: València Preu: de 12 a 14 euros