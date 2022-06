Els gremis de pastisseria de Barcelona i Girona van reunir ahir més de 200 pastissers en la Gala de la Pastisseria 2022, la festa anual del sector. La festa va servir per lliurar els premis que atorguen els propis agremiats als millors professionals de l'any.

La Pastisseria Hofmann, creada l'any 2008 per la desapareguda Mey Hofmann, va rebre el Premi a la Millor Pastisseria de Catalunya i Eric Ortuño, fundador de L'Atelier Barcelona, el de Millor Trajectòria professional.

A banda, durant la Gala, que es va celebrar a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona, es van lliurar els següents guardons:

Premi Innovador 2022: Pastisseria Targarona d'Igualada

Premi Emprenedoria 2022: Sauleda Pastissers de Sant Pol

Premi a la pastisseria agremiada més antiga: Pastisseria La Confiança de Gelida

Premi Personatge més Dolç 2022: Eloi Vila, periodista

Premi Millor Professional a Xarxes Socials: Miquel Guarro, director de pastisseria de Hofmann

Premi Millor Pastisseria a Xarxes Socials: Pastisseria Hofmann

Premi al Millor Pastisser de la demarcació de Girona: Agustí Juhé de Pastisseria Juhé de l'Escala

Premi a la Millor Trajectòria Professional (Girona): Miquel Costabella

L'Escola de Pastisseria també va lliurar la Medalla de Mestre Pastisser a Jaume Viñallonga (Montornès del Vallès, Vallès Oriental).

Una festa amb prop d'un segle d'història

La Gala de la Pastisseria és la festa anual del sector, hereva de la trobada anual que organitzava el Gremi de Barcelona des de 1928 i dels premis que va començar a atorgar l'any 1968. L'any 2019, el format de la celebració es va renovar i el llistat de premis es va adaptar al segle XXI.

Després de dos anys sense Gala per les restriccions imposades per la covid, aquest 2022 es reprèn com una trobada del sector per reivindicar el valor de la pastisseria artesana i el gran nivell dels professionals del nostre país.

La Gala va ser possible gràcies al patrocini d'Alhambra (espònsor oficial), Ponthier, Ylla, Dulcypas, Calidulce, Arnal, Pace Gastro i empreses col·laboradores com Cart Service, Vinemp, Sermont, Chocovic, Torrons Mullor i Evaristo Riera.