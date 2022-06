A l’estiu ens encanten les terrasses. A tots ens ve de gust asseure’ns a la terrassa d’un bar o restaurant per anar a fer un cafetó, per anar prendre una cervesa o per anar-hi a fer un àpat. I si el lloc té encant o vistes precioses, encara millor. A Manresa hi ha moltes terrasses atractives on pots gaudir a l’aire lliure d’un bon menjar i un bon beure. Per exemple: Las Vegas, el Cau de l’Ateneu, el Kursaal, la Pineda i el Circus.

Las Vegas

A Las Vegas et porten a taula el més selecte de la cuina mediterrània, una gastronomia amb identitat pròpia. Pots gaudir d’un bon esmorzar per començar bé el dia, d’un bon assortiment de tapes gurmet, del menú diari i dels menús per a grups. Situat al centre de Manresa, Las Vegas és un bon lloc per fer-hi un àpat o per prendre alguna cosa. La seva terrassa, a la plaça Sant Domènec, és un altre dels atractius i un bon reclam per als manresans i visitants. I aquesta nit de Sant Joan, Las Vegas t'ofereix Revetlla de Tapes per 35 euros amb beguda inclosa.

Kursaal

Vols gaudir d’un espai privilegiat al passeig Pere III de Manresa? No t’ho pensis i vés al restaurant Kursaal. Hi trobaràs una oferta gastronòmica molt variada, amb la possibilitat d’escollir fins a quatre menús diferents i amb una carta de tapes que te’n lleparàs els dits. Podràs gaudir de la cuina del Kursaal en una terrassa molt acollidora, oberta cada migdia i cada nit. A més, l’establiment ofereix espais tant per a àpats íntims com per a grups nombrosos.

El Cau de l’Ateneu

Busques un oasi al mig del centre històric de Manresa on puguis gaudir de cuina d’autor amb productes de qualitat i de proximitat? Al Cau de l’Ateneu quedaràs impressionat tant pel seu jardí fantàstic, tancat i tranquil, com per la cuina d’alt nivell que assaboriràs. La proposta gastronòmica del Cau de l’Ateneu l’ha reconegut la Guia Michelin 2022, sent l’únic restaurant de Manresa que en forma part. El menjar i l’espai no et deixaran indiferent. A més, pots optar per un esmorzar clàssic o de forquilla; per un bon dinar de menú al preu de 19 euros; o per sopar a la fresca amb una carta de plats pensats per compartir, amb una proposta de diferents tastos per 25 euros.

Circus

Fer el vermut al passeig de Manresa o prendre-hi una copa sempre ve de gust. I si t’asseus a la cafeteria restaurant Circus encertaràs. A part del vermut o el vinet, tens l’opció de menjar-hi, fent el menú de migdia de 14,90 euros o escollint plats de la carta de temporada. Les amanides, els pokes, els arrossos o les tapes són un bon reclam. A l’establiment, que obre de dilluns a diumenge, no només podràs gaudir d’una bona cuina sinó també d’una terrassa fantàstica al mig de la ciutat que obre tot el dia.

La Pineda

Encara no coneixes les terrasses de La Pineda? Descobreix-les i repetiràs! L’establiment, ubicat a l’avinguda de les Bases de Manresa, disposa de dues terrasses, una de més íntima al laterals del restaurant i una de més informal que dona a les Bases. Obertes tot el dia, donen peu a prendre alguna cosa o menjar-hi. Un menú diari, un àpat improvisat, un àpat romàntic amb la parella... a la carta de La Pineda hi trobaràs una gran varietat de plats originals i una àmplia selecció de vins a copes per prendre els migdies, tardes o vespres d’estiu.