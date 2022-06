Joan Ignasi Domènech propietari del celler Vinyes Domènech va voler dedicar un vi a aquesta mítica cançó del grup musical català Sau. És un maridatge entre la música i el vi.

Aquest vi està elaborat amb garnatxa, negra i peluda, i carinyena provinent de vinyes pròpies a 450 m d’altitud entre les serres de Llaveria i Montalt.

Les vinyes d’aquest celler són singulars, ubicades en un espai natural protegit d’una gran bellesa. Al llarg dels anys s’han anat incorporant vinyes dels millors llocs de la D.O. Montsant com Capçanes, La Figuera o Masroig buscant sempre les zones més altes, vinyes velles i sòls que donen personalitat i tipicitat al vi. La ubicació del celler Vinyes Domènech fascina per l’harmonia del paisatge, és un amfiteatre rodejat de bosc a una altitud de 500 m.

El celler va rebre el 2015 el reconeixement de Vi de Finca definit com la culminació d’un treball ben merescut.

Boig per tu és un bon reflex de vins del Montsant una garnatxa del mediterrani fresca i a la vegada càlida i una carinyena que aporta mineralitat i estructura. El vi ens presenta aromes de fruita madura, maduixes i gerds, herbes de sotabosc, de romaní i farigola i regalèssia que l’hi dóna frescor, en boca és net i directa, móres, prunes i cireres es fonen dins una intensa regalèssia, pebre rosa i un toc salí, és molt agradable de beure des del primer moment Joan Ignasi Domènech ja ens té acostumats aquesta línia de vins molt elegants, fins de bon paladar. Dins la copa veiem reflectida la seva llum de color cirera grana. Un vi llaminer, fàcil i amable.

DO: Montsant

Preu: de 14,50 a 16 euros