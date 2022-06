La calor ja es comença a notar i davant les altes temperatures ens agrada refrescar-nos amb alguna beguda. Amb l'estiu busquem begudes que es puguin fer per saciar la nostra set continua. El mojito és un refresc que podem servir i que ens pot treure de més d'un mal moment perquè es pot fer amb alcohol o sense. Es tracta d'una de les begudes més populars de la cocteleria i des de la seva invenció, a Cuba, han sorgit innombrables versions que varien el sabor original.

Per gaudir d'aquest còctel hem de saber com es prepara pas a pas, quins ingredients porta, i sobretot, consells per preparar el millor mojito amb el qual agradar a tots els paladars. Per preparar-lo necessitarem sis ingredients fonamentals: rom blanc, menta, llima fresca, sucre, gel i soda.

Recepta oficial del mojito cubà

Amb els ingredients explicats abans i en només uns minuts aconseguirem traslladar de Cuba a la nostra cuina el mojito original i ideal amb el qual acompanyar un pica-pica o gaudir al pati acompanyats dels nostres amics i familiars.

Ingredients

1 llima pel suc

½ llima per tallar en quarts

70 cc de rom blanc

1 culleradeta de sucre

Fulles de menta fresca

Glaçons

Soda

Preparació