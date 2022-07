The World’s 50 Best Restaurants 2022 ha revelat aquest dimarts la llista de restaurants classificats entre els llocs 51è i 100è abans de la cerimònia de lliurament de premis anual, que tindrà lloc dilluns 18 de juliol a Londres. Només un restaurant espanyol, <strong>Azurmendi</strong> (Larrabetzu), hi figura.

La llista del 51è al 100è, que inclou 20 noves entrades de 15 ciutats diferents, des de Ciutat de Mèxic fins a Melbourne, incorpora restaurants en 22 territoris de sis continents: 14 establiments són d’Àsia, 13 d’Europa, 11 d’Amèrica del Nord, 2 de l’Orient Mitjà, 2 de l’Àfrica, 1 d’Oceania i 7 d’Amèrica del Sud. La llista anual està elaborada per un panel de votació equilibrat quant a gènere, compost per 1.080 autoritats independents del món de la gastronomia, des de xefs internacionals de renom i periodistes gastronòmics fins a gastrònoms viatgers. La classificació ampliada s’elabora a partir del mateix procés de votació que The World’s 50 Best Restaurants. Aquesta és la llista de restaurants classificats entre els llocs 51è i 100è de The World’s 50 Best Restaurants 2022: 51. Alcalde (Guadalajara) 52. Sud 777 (Ciutat de Mèxic) 53. D.O.M. (São Paulo) 54. Lyle’s (Londres) 55. <strong>Azurmendi</strong> (Larrabetzu) 56. La Colombe (Ciutat del Cap) 57. Trèsind Studio (Dubai –nova entrada–) 58. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (París) 59. Sazenka (Tòquio) 60. Rosetta (Ciutat de Mèxic –nova entrada–) 61. La Grenouillère (La Madelaine-sous-Montreuil) 62. Ernst (Berlín) 63. Chef’s Table at Brooklyn Fare (Nova York) 64. Fu He Hui (Xangai) 65. Le Du (Bangkok) 66. Sühring (Bangkok) 67. Evvai (São Paulo –nova entrada–) 68. Kjolle (Lima) 69. Cosme (Nova York) 70. Zén (Singapur –nova entrada–) 71. Mingles (Seül) 72. Atelier Crenn (San Francisco) 73. Kol (Londres –nova entrada–) 74. Blue Hill at Stone Barns (Pocantico Hills) 75. Samrub Samrub Thai (Bangkok –nova entrada–) 76. Neighborhood (Hong Kong –nova entrada–) 77. Table by Bruno Verjus (París –nova entrada–) 78. Lasai (Rio de Janeiro) 79. Estela (Nova York) 80. AM par Alexandre Mazzia (Marsella –nova entrada–) 81. Brat (Londres) 82. Sézanne (Tòquio –nova entrada–) 83. El Chato (Bogotà) 84. Gimlet at Cavendish House (Melbourne –nova entrada–) 85. Raan Jay Fai (Bangkok –nova entrada–) 86. Mikla (Istanbul) 87. Orfali Bros Bistro (Dubai –nova entrada–) 88. Mishiguene (Buenos Aires –nova entrada–) 89. Máximo Bistrot (Ciutat de Mèxic –nova entrada–) 90. Wolfgat (Paternoster) 91. Oriole (Chicago –nova entrada–) 92. Indian Accent (Nova Delhi) 93. Hertog Jan at Botanic Sanctuary (Anvers –nova entrada–) 94. Burnt Ends (Singapur) 95. Meta (Singapur –nova entrada–) 96. Maní (São Paulo) 97. Benu (San Francisco) 98. Tantris (Munic) 99. Flocons de Sel (Megève –nova entrada–) 100. Wing (Hong Kong –nova entrada–)