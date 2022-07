Un dels clàssics de l’estiu és la barbacoa. No hi ha res millor que reunir-se amb amics i família per passar un dia gaudint de l’aire lliure, les brases i la carn. Precisament, no hi ha forma millor de cuinar-la i, tot i que molta gent cregui que és només “tirar la carn a la barbacoa” té els seus secrets. Però el principal de tots és, precisament, la qualitat del producte que es cuina.

Com s’ha de preparar la carn a la barbacoa?

El foc i la calor són la base de qualsevol barbacoa. Abans de posar la carn cal invertir temps en formar unes brases uniformes de color gris o blanquinós. D’aquesta forma ens assegurarem de cuinar la carn amb la temperatura adequada.

Per a iniciar el foc es poden utilitzar estelles fines, pinyes seques o encenedors ecològics de llana, però mai les pastilles derivades del petroli. Un cop formades les brases és el moment d’afegir carbó i un tronc. L'ús del carbó adequat importa més del que pogués semblar a priori i no hi ha barbacoa prèmium que no utilitzi el millor carbó vegetal per cuinar a la brasa, ja que dura més i té alt poder calorífic. Molt més ràpid, el carbó trigarà uns 20 o 30 minuts a convertir-se en brases i agafar aquest color gris característic.

El temps i la calor són indispensables. Un excés d’aquests dos elements podria socarrimar la carn. El millor és segellar la carn a la zona de màxima calor i passar-la aviat a la part amb menys calor de la graella perquè es cuini més lentament el seu interior. Important! No és necessari donar excessives voltes a la carn. Quan va agafant tons més foscos, la girarem i esperarem que s'acabi de cuinar. Les peces que necessitin sal, millor al final per evitar que s'assequin.

Però, com hem dit, més enllà de la manera de cuinar la carn a les brases, l'autèntica clau d'una barbacoa 100% gurmet és tenir cura de la qualitat de la matèria primera.

Com fer una hamburguesa perfecta a la barbacoa?

L'hamburguesa, una carn bona i molt senzilla de cuinar, és l’estrella de la carn a la brasa. Les Discarlux prepara les seves amb un 100% de carn de vaca de gran qualitat i elaborades a partir de talls nobles. Aquestes venen de ramaderies seleccionades per la bona praxi i benestar animal i tenen un sabor intens i una textura tendra.

Si cerqueu la perfecció en una hamburguesa, s’ha de tastar l'hamburguesa de Fisterra. Les hamburgueses van deixar de ser ‘fast food’ i una bona mostra és l'estoig de luxe de Discarlux, que inclou quatre hamburgueses de carn boví del projecte Fisterra Bovine World provinent de les millors races càrnies del món. El pack inclou articles especialment seleccionats per a una experiència inoblidable: pa, oli, ceba confitada, salses, formatge i ruca.

Tant si preferiu una cosa més senzilla com si us agrada gaudir de plats gurmet, hi ha una gran varietat per triar entre les hamburgueses de carn de vaca. Les hamburgueses de 180 grams de vaca artesana tenen un sabor intens i tendre i les minihamburgueses de vaca europea són ideals per als més petits de la casa.

Els complements perfectes per l’hamburguesa

Una bona hamburguesa de qualitat necessita el pa adequat. El pa de brioix millora un mos que és tendre i sucós (no t’oblidis de torrar la cara interior per crear una crosta fina que impedeixi que l'hamburguesa se’t desfaci a les mans mentre te la menges!). “El toc de brioix” aporta un sabor dolç que contrasta amb els ingredients més comuns: tomàquet, enciam, salses…

Tot i que cap com la salsa BBQ artesana amb cogombres, amb un toc final picant que realça el sabor de la carn a la barbacoa.

Quina és la millor carn per a barbacoa?

Un tall especialment agraït per fer a la barbacoa és la costella T-bone de vaca d'un 1 Kg. En fer el tall transversal al llom es forma una T, que permet, en un mateix plat, tenir un 2x1 de sabor i textura. D'una banda, el llom baix, més ters i saborós; de l'altra, el filet, més tendre i subtil.

Un altre clàssic de les barbacoes és el medalló de filet, gràcies al seu equilibri perfecte entre sabor i tendresa. Un truc que no falla mai: cuinar-lo ràpidament per caramel·litzar l'exterior mentre que l'interior es manté sucós.

D'altra banda, la carn amb os, madurada i amb bon greix, és especialment recomanable per a aquestes celebracions d'estiu, ja que aquest detall fa que la carn mantingui tot el gust.

Les costelles i mitjanes són els talls més sucosos i populars de les barbacoes. Per a un sabor més suau és millor triar les mtijanes de vaca i, si volem un sabor més intens, les mitjanes de bou.

Els packs de carn per a barbacoa fan les delícies dels més carnívors. Les costelles dels diferents paquets (pack Family, pack Meatlovers, pack Estrella, BBQ Expert, Grill Master…) compten amb una maduració òptima a partir dels 20 dies de Dry Aged. En funció del pack triat també inclouen xistorra, botifarró o tataki entre altres productes.

