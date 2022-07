L’Hotel Atrio de Càceres ha patit un robatori milionari al seu celler. Els fets van ocórrer la matinada del 26 al 27 d’octubre. Els presumptes autors del robatori van accedir al celler de la planta baixa de l’hotel, que es troba a la plaça de San Mateo, i es van emportar 45 ampolles de vi d’un dels cellers més exclusius del món.

Entre els exemplars que van sostreure hi ha el famós exemplar de Chateau d’Yquem de 1806, valorat en 310.000 euros, que José Polo i Toño Pérez van adquirir l’any 2000 a la casa de subhastes Christie’s, a Londres, una de les més prestigioses del món. Precisament aquesta ampolla va viure una de les anècdotes més recordades de la història de l’hotel perquè al traslladar-la al celler es va trencar per la zona del coll i el contingut va haver de ser envasat el 2001 en un nou recipient després d’un laboriós procés perquè el vi no perdés les seves propietats. De fet, al celler es conservava l’original i la que es va reembotellar.

Mil·limètricament preparat

La hipòtesi sobre el robatori que manegen els propietaris d’Atrio, en declaracions a aquest diari, és que estava mil·limètricament preparat. Polo exposa que els autors van ser dues persones que es van allotjar a l’hotel. Un d’ells va reservar una habitació, va sopar amb una altra persona que va arribar més tard i de matinada van demanar a la cuina alguna cosa per menjar». Quan els responsables de la cuina van portar els plats a l’habitació, un d’ells va aprofitar per entrar al celler i emportar-se les ampolles en una bossa. Polo també assegura que en cap moment es va produir cap moviment sospitós que pogués alertar del que va passar més tard. La brigada provincial de la Policia Judicial és la que està portant a terme la investigació dels fets.

En qualsevol cas, el propietari assegura que treballaran amb el celler per identificar els exemplars i localitzar-los a través de la numeració que porta cada ampolla per evitar que puguin ser revenudes.

«Ens han robat part del nostre llegat»

El celler del complex que regenten José Polo i Toño Pérez està considerat el millor d’Espanya i un dels millors del món. Allotja 3.400 referències en vins de tot arreu del món i amb més de tres segles de collites.

Tot i que l’hotel manté la seva activitat normal, Polo va afirmar que l’incident els ha deixat consternats. Sí que reconeix que mai havien patit un robatori tan important.

«Ens han robat part del nostre llegat», afirma en declaracions a aquest diari. No detalla el valor econòmic total de les 45 ampolles que han robat els lladres, però incideix que, al marge de l’economia, el que més els afecta és que els han arrabassat «un tros de la història d’Atrio que en aquests anys han construït amb molt esforç».