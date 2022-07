La Borgonya és la millor i més prestigiosa zona de producció de vins blancs del món. Si hi ha un vi al món que no es pugui entendre sense conèixer la seva història i el seu context, en el que els seus viticultors al llarg d’un mil·leni han demostrat que el lloc de naixement d’un vi determina la qualitat, és el de la Borgonya. Els seus vins són molt valorats, el més emblemàtic és el famós Romanée–Cont i es pot vendre al mercat per una mitjana de 9.700€, i el més segur és que es trobi esgotat, ja que només se n’elaboren 3000 ampolles/any.

Louis Henri Denis Jadot es va iniciar a la Borgonya adquirint un Gran Cru «Clos des Ursules» a l’any 1826 i trenta anys després fundava la maison al 1859. Es un dels negociants més emblemàtics, controla 280 ha., des de la Cotê d’Or a Beaujolais, amb moltes parcel·les mítiques en propietat. Els seus vins tenen un clar reflexe del «terroir» amb el seu toc personal. S’aplica la «Culture Raisonné» que vol dir una intervenció mínima i un respecte per la naturalesa, en el cultiu i en la vinificació. El vi Counvent dels Jacobins 2020 conserva la fruita i la frescor de la seva vinificació en dipòsits d’acer inoxidable així com l’estructura i la rodonesa de la seva elaboració de vuit mesos en botes de roure, amb la varietat reina de la Borgonya: la chardonnay, fruit d’una bona anyada. És un gran vi de la Borgonya que recorda al grans. De color groc daurat, presenta un bon ventall d’aromes a fruita blanca, cítrics i albercoc. En boca és on sedueix per la seva melositat, textura cremosa amb estructura i complexitat. Es reafirmen les fruites i el toc fumat, molt equilibrat.