El vi i e l cava no són les úniques begudes estrella a Catalunya. La cervesa artesana fa anys que es va guanyant un lloc i la seva fabricació cada vegada és més notòria. Existeixen múltiples cerveses d’elaboració pròpia: afruitades i florals, amargues, amb notes torrades, refrescants i lleugeres, cremoses i suaus. Totes, això sí, tenen en comú la qualitat de la matèria primera i un acurat procés d’elaboració artesana. L’assortiment d’aromes i sabors és ampli per als amants de la cervesa artesana que volen tastar-ne i descobrir-ne de noves. Avui és una bona oportunitat per fer-ho coincidint amb el Dia Internacional de la Cervesa, que se celebra cada primer divendres d’agost.

En la cervesa artesana hi juga una paper clau la creativitat per obtenir un bon sabor. Tot i que els ingredients bàsics són els mateixos que en les cerveses industrials, el què acaba diferenciant unes de les altres són els elements addicionals que hi posa cada mestre cerveser. A part de l’aigua, el malt (ordi germinat i assecat), el llúpol i el llevat, fan servir ingredients poc habituals en les cerveses tradicionals, amb la intenció d’oferir productes diferents i poder diferenciar-se d’altres cerveses. Les empreses cerveseres i microcerveseries busquen donar més autenticitat al producte i fan una aposta per la innovació, la interpretació d’estils clàssics i la creació de nous estils.

La cervesa artesana és el resultat de la fermentació alcohòlica, mitjançant llevat seleccionat, d’un most procedent del malt d’ordi i/o altres cereals en gra (mínim d’un 80% de la càrrega base), juntament amb llúpol, i sotmesa a un procés d’elaboració sota el control d’un mestre cerveser artesà. S’hi poden afegir d’altres matèries primeres com per exemple fruites, espècies o flors, entre d’altres. L’elaboració consta com a mínim de cinc etapes: maceració, cocció, refredament, fermentació i envasat. Preval en la fabricació el factor humà sobre el mecànic amb l’obtenció d’un resultat final individualitzat, que no es produeixi en grans sèries. Un tret comú de les cerveseres artesanes és la no-pasteurització del producte acabat, amb l’objectiu de donar vida a la cervesa i mantenir-ne la riques i l’evolució natural un cop envasada.

Els estils de cervesa

Els estils de cervesa i com ordenar-los són sempre aspectes complexos plens de controvèrsia, tal com apunta el Gremi d’elaboradors de cervesa artesana i natural (GECAN). Un debat habitual entre els cervesers és la diferència entre una Porter i una Stout. Res és blanc o negre, tot són matisos, barreges i punts comuns. Gairebé tothom està d’acord en distingir tres grups de cervesa segons la seva temperatura de fermentació: les Lagers, que són cerveses de baixa fermentació; les Ales, que són d’alta fermentació; i les Làmbic, que són cerveses de fermentació espontània.

Un mercat que guanya adeptes

El mercat de la cervesa artesana i la seva popularitat van creixent. D’una banda, en els últims anys s’han multiplicat el nombre de microcerveseries i productors que s’aventuren a crear la seva pròpia cervesa, amb varietats molt diverses. I d’altra banda, ha crescut el nombre d’adeptes i han proliferat els locals especialitzats en cervesa artesna, com ara La Taverna dels Predicadors, de Manresa, que organitza activitats com ara el Festival de Cervesa Artesana del novembre (amb motiu del 20è aniversari). Esdeveniments com aquests, així com tastos, fires i festes de la cervesa artesana són una oportunitat per als elaboradors de promocionar els productes, i un bon reclam per als consumidors per descobrir i degustar cerveses de qualitat.