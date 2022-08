Segons Jose Peñín, creador de la famosa Guia Peñín dels Vins d’Espanya i col·laborador de Casa Gourmet, si hi ha una varietat amb un llarg currículum, aquesta és la verdejo: «puc constatar que pocs ceps són capaços de transmetre la seva personalitat fins i tot amb elevats rendiments com la verdejo, sobretot de la DO Rueda... És un raïm que no defrauda», explica.

A Casa Gourmet, la botiga en línia de Regió7, aquest mes d’agost trobareu una selecció de tres vins 100% verdejo, frescos, afruitats i molt versàtils. El lot inclou: 2 ampolles de Celeste Verdejo 2020, 2 de Liberso Curiós Verdejo 2017 i 2 d’Aura Verema Nocturna 2020.

Els tres monovarietals de la DO Rueda, es caracteritzen per la frescor, ideals per als dies de calor. I el millor és la proposta de valor de Casa Gourmet: 6 ampolles (2 de cada celler) a 39 euros (el valor real és de 65 euros).

Vinyes que dialoguen amb les estrelles

Celeste Verdejo 2020 és un fantàstic i modern vi blanc produït per la família Torres a les vinyes del seu celler Pago del Cielo, proper al riu Duero, al seu pas per Villafranca del Duero.

Com que aquestes vinyes estan a gairebé 900 metres sobre el nivell del mar, des del celler diuen que les vinyes “dialoguen amb les estrelles”. I d’aquí ve el seu nom Celeste i la imatge de la seva etiqueta que evoca els magnífics cels estrellats de les nits de verema a Rueda.

Parlem d’un monovarietal que destaca per la seva equilibrada acidesa, frescor i agradable intensitat aromàtica. Té un color daurat pàl·lid, net i brillant. A la boca és sedós, ferm, amb una fina i elegant acidesa.

És un verdejo perfecte com a aperitiu, és ideal per acompanyar marisc i peix fresc com així també fregit. Es combina molt bé amb amanides verdes.

Un vi fet art

Liberso Curioso Verdejo 2017 (Cell de Criança de Pozaldez) és el fruit de l’inconformisme i d’una altra manera de veure i elaborar la varietat de raïm verdejo, reina de la DO Rueda. Un vi fet art a cada anyada, untuós i sensual, per als amants dels vins blancs complexos i elegants. El seu sabor és sucós i alhora àcid. És sedós i el seu final és plaent, llarg i reconfortant.

La producció d’aquest vi està limitada a 12.000 ampolles per any per garantir uns paràmetres de qualitat molt exigents.

Liberso Curioso Verdejo és el resultat d’acoblar 18 micro elaboracions diferents; 17 d’aquests vins es fermenten i s’envelleixen en botes de roure francès i hongarès de 225 i 300 litres. El vi restant es fa criat sobre mares a temperatura controlada.

Liberso és el primer vi de la DO Rueda caracteritzat i comercialitzat per anyades. Cada vi és fidel reflex de les peculiaritats del seu any marcat per un estil comú i inconfusible.

Protegir les aromes

Aura Vendimia Nocturna 2020 deu el seu nom al vel lluminós que envolta els raïms cap al tard, durant les hores prèvies a la verema que curiosament es realitza de nit. Saps per què?

Per garantir que el raïm entri al celler a una temperatura entre 10 i 15 °C, ja que com més petita és la temperatura, més gran és la protecció de les aromes. A més, veremar de nit suposa així mateix un important estalvi energètic.

Les vinyes d’Aura són a 730 m sobre el nivell del mar, on el raïm suporta temperatures extremes que afavoreixen una òptima maduració. Per tot això, aquest verdejo conserva aquesta frescor i afruitat. És un vi de gran harmonia, que un cop tastat convida a continuar amb la degustació.

És un vi ideal per acompanyar peix blanc a la graella, amanides poc condimentades, formatges i entrants suaus, així com també aperitius.

Una cosa més, a la seva etiqueta hi ha un mussol. Aquesta au tranuitadora per excel·lència observa els recol·lectors a la nit, que asseguren que el raïm preservi tota la seva aroma i preciós color groc brillant.

