El Celler Jean Leon presenta el seu nou vi experimental GB-21. Es el setè de la col·lecció, elaborat amb garnatxa blanca de l’anyada 2021 del que únicament s’han produït 3.034 ampolles. Es tracta d’un dels poc monovarietals de garnatxa blanca de la D.O. Penedès, on només hi han inscrites 56 hectàrees d’aquesta varietat. Seguint la filosofia de la gamma experimental del Celler que consisteix en vins efímers i artesanals, de producció molt limitada i dels que només se n’elabora una anyada. Les enòlogues Mireia Torres, directora de Jean Leon, i Montse Escudé han volgut experimentar en aquesta ocasió amb la garnatxa blanca per mostrar el potencial d’aquesta varietat mediterrània al Penedès i elaborar un vi amb personalitat. El raïm procedeix d’una petita vinya de sòl argilós situada a Masquefa a 260 metres d’altitud, i tot i ser un any sec amb poques precipitacions, les temperatures van ser més baixes de l’habitual durant gran part del any. Aquest fet, combinat amb una criança en dipòsits d’acer inoxidable durant quatre mesos, a permès mantenir la frescor d’aquest vi de gran intensitat aromàtica. En nas mostra aromes de fruita blanca i tropical i notes cítriques i florals mentre que en boca és llaminer, amb bona acidesa i un final llarg i elegant.