Degustar una bona xocolata és un plaer per a molts paladars. Avui, Dia Internacional de la Xocolata, és un bon dia per assaborir una porció d’una rajola de xocolata, una tassa de xocolata desfeta, uns bons bombons, o un dolç farcit de xocolata. «A Cal Girona, a Manresa, els croissants, els donuts i les coques de xocolata tenen molt bona sortida». I per fer cobertures de xocolata «utilitzem cacau de qualitat, boníssim», remarca Sergi Girona, un dels propietaris de l’establiment.

Elaborada a partir de la llavor de l’arbre del cacau, la xocolata negra de qualitat amb un alt contingut de cacau, conté fibra soluble i és plena de minerals. Si es menja amb moderació, la xocolata, com més negra millor (més d’un 85% de cacau), és un aliment saludable. Beneficis de la xocolata A més de font d’energia, la xocolata conté antioxidants que milloren la salut cardiovascular. Ajuda a reduir la pressió arterial, ja que millora la circulació sanguínia gràcies al seu alt contingut de teobromina, una substància que té un efecte positiu en el sistema nerviós central. D’aquí la sensació de benestar que produeix la xocolta. També és una opció ideal per disminuir els problemes de memòria. A més, prevé l’envelliment prematur de la pell, gràcies a l’elevada concentració d’antioxidant. El consum de xocolata pot ser diari però ha de ser moderat, perquè és un aliment molt calòric i ric en greixos Tot i els beneficis per a la salut, la xocolata no deixa de ser un aliment molt calòric i ric en greixos, situat a la punta de la piràmide de l’alimentació saludable; és a dir, dins el grup d’aliments considerats de consum moderat. Homenatge a Roald Dahl Cada 13 de setembre se celebra el Dia Internacinal de la Xocolata, com a homenatge a l’escriptor britànic Roald Dahl, autor del llibre Charlie i la Fàbrica de Xocolata». L’Associació Mundial de Confiters es va sumar a la commemoració (instaurada a França el 1995) perquè el 13 de setembre també va néixer Milton S. Hershey, fundador de la Hershey Chocolate Company, la companyia més gran als Estats Units. CAL GIRONA Croissanteria. Pastisseria Carrer d'Amadeu Vives, 8. Manresa 93 676 71 49 Web: https://cal-girona.negocio.site Instagram: @calgironamanresa