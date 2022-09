Per postres o berenar, un pa de pessic és un autèntic plaer per al paladar. Tot i que sembli que són molt calòrics, hi ha receptes que ens permeten gaudir de tot el seu sabor amb menys calories.

Però el secret per fer un bon pa de pessic no són les calories, és aconseguir que sigui el més esponjós possible. Amb la nostra recepta obtindràs que aquestes bones postres et quedin perfectes i, el millor de tot, només necessitaràs el microones. En un microones estàndard, el pa de pessic no adquirirà el color torrat que caracteritza els tradicionals, però el resultat ens permetrà fruir igualment d’unes postres o un esmorzar per alegrar-nos el dia. Ingredients per fer un pa de pessic: 3 ous

ous 1 iogurt natural

iogurt natural Oli d’oliva (en la mateixa mesura que el iogurt)

Sucre (el doble que la mesura del iogurt)

Farina (tres mesures de iogurt)

Un sobre de llevat

sobre de llevat Sal (només una mica)

Mantega (o oli) per greixar el motllo Preparació: En un recipient gran, batem els ous i el iogurt, integrant-ho tot bé. Incorporem també l’oli i el sucre i la sal i continuem batent fins que quedi una massa uniforme.

Després, hi afegim gradualment la farina i el llevat mentre continuem integrant la massa, sense deixar-hi grumolls.

Quan el tinguem a punt, només queda preparar el motllo del pa de pessic per al microones untant-lo amb mantega (o, en el seu cas, oli).

Aboquem la barreja al motllo, l’introduïm al microones i programem 8 o 9 minuts a la potència màxima.

a la potència màxima. Passat aquest temps, el pa de pessic ja estarà a punt, però hi podem empolvorar sucre de llustre per sobre. Si fem això, podem reduir lleugerament la quantitat de sucre que utilitzem durant la preparació de la barreja.