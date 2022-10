D'aparença són pràcticament iguals i quan te'ls enduus a la boca i en fas un tast... oh, sorpresa: semblen de pollastre! Però no ho són. Els nuggets vegetals s'han convertit en un dels substituts de la carn més cobdiciats, tant pel col·lectiu veggie (que inclou vegetarians i vegans) com per aquells que intenten reduir el consum d'animals. Empreses com Heura o Garden Gourmet i cadenes de supermercats com Lidl, Carrefour i Mercadona ofereixen una gamma de productes vegetals, entre els quals hi ha els nuggets, que s'assimilen a la carn en gust, tacte, aparença i olor. Però, de què estan fets els nuggets vegetals i per què costa tant de distingir dels de pollastre?

L'elecció dels ingredients de cada marca és diferent. En el cas d'Heura, l'startup catalana crea els seus nuggets a partir de proteïna de soja 14,2%, aigua, farina d'arròs i farina de blat de moro. La llista d'ingredients es completa amb oli de gira-sol, midó de patata i de blat de moro, aromes, estabilitzant (metilcel·lulosa), fibra vegetal, vinagre d'alcohol, sal i vitamina B12. Uns 100 grams del producte d'Heura suposen 203 calories, 8,3 grams de greixos, 11,32 grams de proteïnes, 6,4 de fibra, 0,75 de sal i 1,48 grams de sucre. View this post on Instagram A post shared by Heura® Foods (@heurafoods.es) El producte que comercialitza Garden Gourmet també utilitza la proteïna de soja com a ingredient principal. Exactament, suposa un 37,2% de tot el producte. La resta és aigua, pa ratllat (farina de blat, oli de colza, llevat, sal, extracte de pebre vermell), olis vegetals en proporció variable (gira-sol, colza), farina de blat, midó de blat de moro, vinagre i corrector d'acidesa. El consum de 100 grams d'aquest plat conté 215 calories, 10,20 grams de greixos, 2,6 grams de sucre, 13,10 grams de proteïna i 3,25 grams de sal. View this post on Instagram A post shared by Garden Gourmet (@garden_gourmet_esp) La soja no és l'únic aliment amb què es poden elaborar els nuggets. El substitutiu vegetal que ven Lidl, sota la marca Vemondo, fa servir la proteïna de blat de moro (un 43%) com a ingredient principal. També conté sal, sucre, gluten de blat, agents de fermentació: difosfats, carbonats de sodi; espècies], aigua potable, 10,5% de farina d'arròs, 2,7% de proteïna de blat, oli de gira-sol, reguladors d'acidesa, fibra de cítrics, aromes naturals, farina de blat, espècies, xarop de glucosa sec, extracte de pebre. #VeggieProductos



Nuggets de brocoli, de la marca Vemondo.



Se encuentran en Lidl. pic.twitter.com/U8jV2Rm6LI — Veganoyo 🌱 (@veganoyo) 10 de mayo de 2022