Segons la governamental Agència Espanyola de Seguretat Alimentaria i Nutrició (Aesan), una cistella de la compra nutricionalment de qualitat, saludable i sostenible ha de contenir una sèrie de productes essencials que s’incloguin en els següents grups d’aliments: hortalisses i fruites, cereals (pa, arròs, pasta...), patates i altres tubercles i fonts de proteïnes, tant animals com vegetals. Les hortalisses i fruites, tant fresques com congelades, haurien de ser presents en els tres menjars diaris i ser la principal ingesta d’aliments.

Els cereals, de consum diari, es recomana que siguin integrals i suposen una aportació important d’energia.

Les patates i altres tubercles es poden consumir diàriament, però la seva aportació nutricional és molt limitada, per la qual cosa es recomana limitar-los.

Quant a les fonts de proteïnes, tant animals com vegetals, que són presents, en una àmplia gamma d’aliments, s’hauran de combinar de manera variada i assequible. En una cistella saludable no han de faltar els llegums, que es poden consumir diàriament; la fruita seca, d’alta aportació calòrica, que s’han d’ajustar a la despesa calòrica de cada persona; el peix, que és recomanable tant fresc com en conserva; els ous i la carn, sent les més saludables la d’au i la de conill.

I els plats preparats, tenen cabuda en aquesta cistella recomanable? Sí i no. Hi poden cabre, tot i que amb presència reduïda i elaborats amb els productes indicats anteriorment, mínimament transformats i amb baix contingut de greixos saturats, sal o sucres afegits.

El que no es recomana incloure en una cistella ideal de la compra són begudes diferents de l’aigua.

Sempre segons l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan), «per a una alimentació saludable, es recomana la següent distribució en la dieta de les categories anteriorment enumerades: 50% de fruites i vegetals, 25% de cereals, preferentment integrals i 25% de proteïnes, recordant que els llegums i la fruita seca són font de proteïnes saludables.

A més de les recomanacions d’aquesta Agència, l’Organització de Consumidors (OCU) recomana que la cistella de la compra ideal per a una setmana d’una família de tres persones, la més freqüent a Espanya, estigui composta per 9 quilos de fruita, 11 d’hortalisses, 12 ous i 2,5 quilos conjuntament de carn i peix.