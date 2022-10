Dos vins nascuts de les vinyes de la finca Urpina de la fundació Ampans, U d’Urpina 2019 i Dues Mans 2018, han estat guardonats en la categoria de negres amb criança en la Xa edició dels premis Vinari. Els guardons es van lliurar dissabte en una gal·la celebrada al Teatre Casal de Vilafranca del Penedès.

Els Premis Vinari dels vins catalans, organitzats per Vadevi, tenen com a objectiu donar a conèixer la qualitat dels vins que s’elaboren al nostre país, amb un jurat format per tastadors de prestigi, que tasten i valoren els vins.

Així és l'U d'Urpina

U d’Urpina és cent per cent Cabernet Sauvignon, ecològic, collit de forma manual. Té una producció anual exclusiva de poc més d’un miler d’ampolles, totes numerades.

Dues Mans: fet amb la varietat Mandó

Dues Mans és una aposta d'Ampans que vol ajudar a recuperar la mandó, una varietat de raïm autòctona del Bages. També es recull de forma manual.

La finca Urpina, a Sant Salvador de Guardiola, és fruit de la donació d’una família rural amb dos fills amb discapacitat intel·lectual, que la van cedir a Ampans amb el compromís que cuidessin d’ells i de la terra, i oferíssim noves oportunitats a d’altres persones amb discapacitat intel·lectual.

L’entitat, que treballa per la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i en risc d’exclusió, gestiona la finca des de l’any 2006 vetllant per la conservació i restauració del patrimoni històric de la finca, recuperant les activitats de vinya, agrícoles i ramaderes que havia albergat en els orígens, i transformant-la en una terra d’oportunitats per a les persones que acompanya. La finca acull una llar-residència per a persones amb discapacitat intel·lectual, una formatgeria i una granja de cabres.