El pa és un aliment de la dieta mediterrània. Forma part del primer esglaó de la piràmide alimentària, és a dir, suposa un 50 o 55% de les calories que consumim cada dia. El 16 d'octubre és el Dia Internacional del Pa, i cal recordar que és una font rica en hidrats de carboni, i per tant menjar una mica de pa al dia pot ser saludable sempre que s’hagi elaborat amb ingredients de qualitat i de manera artesanal, sense farines industrials ni additius.

Els seus ingredients són farina de blat ( o d’altres cereals), llevat, sal i aigua. I el principal secret és la qualitat dels ingredients i el bon ofici del forner, com és el cas dels professionals del Forn de l’Arce i El Forn Antic, de Manresa. Segons explica Gerard Cruz, d'El Forn Antic, «calen farines de bona qualitat, massa mare natural, una fermentació llarga i pausada, unes mans curoses i una cocció suficient». Són aspectes clau, coincideix Ferran Arce, del Forn de l’Arce, que remarca que el resultat és «un pa més bo de gust, tant pel tipus de molla com de crosta. I més digestiu».

Els catalans som uns grans consumidors de pa, però antigament ho érem més. Es calcula que abans del 1960 cada ciutadà en consumia quatre vegades més que avui. Tot i això, un 85% mengem pa cada dia. Entre les causes d’aquesta disminució de consum trobem la relació del pa amb l’obesitat, que molts estudis desmenteixen. Així, encara que aquest producte sembli un tabú per a tots aquells que volen perdre pes, una barra de bona qualitat conté entre 1 y 3 grams de grassa per cada 100, pel que una dieta amb abundància d’aquest aliment pot facilitar la disminució de pes, al contrari del que es sol pensar habitualment. Més encara, el pa aporta principalment carbohidrats que, al ser digerits, es transformen en glucosa, el combustible per als nostres músculs i cervell.

El pa de pagès, l’especialitat més representativa a Catalunya

El pa de pagès és l’únic pa amb Indicació Geogràfica Protegida de Catalunya (IGP), un segell de qualitat dels ingredients, del procés i del producte acabat. És un pa artesà que s’elabora amb un procés manual, amb farines de qualitat de blat i de sègol.

El Pa de Pagès Català és un pa rodó girat, d’imatge rústica. La crosta és gruixuda i cruixent, de color torrat, una mica esquerdada per la seva obertura en el moment de la cocció. La molla és d’alveolat gran i irregular, és d’un color blanc, com les farines que s’hi utilitzen, i es manté tova al llarg del temps.

El Pa de Pagès Català té un cos dens i molt gustós; amb un gran aroma i sabor, frescor, una certa acidesa i una textura agradable passades unes vuit o nou hores des de la cocció.

El procés d’elaboració es fa de manera tradicional, amb fermentacions lentes, coent sempre les masses en forns de solera refractària. Es pot consumir al cap de tres o quatre dies sense perdre’n la qualitat.

Gran varietat de pans

Els forns de pa ofereixen una àmplia varietat de pans tradicionals o especials. Cada vegada n’hi ha de més tipus, com per exemple pa de pagès català rodó, barres, barrots, baguets, pa de sègol, d’espelta, de camut, de xia, d’olives, de cereals o de nous. També pa de xapata, rústic, gallec, integral, llonguet o de viena.

El pa és una font d’hidrats de carboni, els quals ens proporcionen energia de llarga durada, així com de fibra i diferents minerals i oligoelements com ara calci, ferro, seleni, potassi, fòsfor, zinc i vitamina B.

