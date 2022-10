Les castanyes són un dels aliments més cobdiciats quan arriba la tardor a Catalunya. Els afortunats que visquin prop d’un bosc amb castanyers poden fer l’experiència completa: recollir-les, rostir-les i menjar-se-les.

A Barcelona i per tot Catalunya la castanya és l’aliment principal de la festa de Tots Sants, juntament amb els panellets i els moniatos. Durant aquests dies s’organitzen castanyades i la ciutat s’omple de llocs que venen aquests fruits –ben calents i embolicats en paperines– i de l’aroma singular que desprenen quan es torren.

El primer pas, independentment de la forma de cocció que es triï, és triar bé les castanyes. El millor és que siguin grosses i que la pell sigui brillant. També és bona opció que siguin totes més o menys de la mateixa mida, ja que així es couran igual i no en quedaran unes més fetes que les altres.

Al forn

Per cuinar les castanyes al forn només és necessari comptar amb les castanyes i sal al gust (posar-ne és un pas opcional). És important pessigar una mica la pell perquè la calor hi penetri bé. És aconsellable fer-ne una bona quantitat, ja que no és necessari menjar-les acabades de fer: es poden guardar i gaudir-les en un altre moment.

El forn s’ha de configurar amb la calor a dalt i a baix a 200 graus. El temps dependrà molt del forn i de les castanyes, però en general amb 10 minuts per cada banda n’hi ha prou.

Dues opcions més

Cuites

No és l’opció més utilitzada, però pot servir per fer altres receptes: salses, cremes de verdures o dolços... El pitjor d’aquesta recepta és que cal pelar les castanyes en cru, cosa que resulta més complicat. Una vegada netes, s’han de posar en aigua bullent durant uns 45 minuts. També es poden fer més ràpid a l’olla de pressió. En el cas que l’objectiu després sigui fer un puré, el millor és deixar-les uns minuts més perquè sigui més fàcil triturar-les amb una forquilla.

Al microones

La manera de preparar castanyes al microones és molt similar al que se segueix al forn. Els temps de preparació són senzills: si el microones arriba als 1.000 W de potència n’hi haurà prou amb dos minuts; si només arriba a 800 W, es necessitaran dos minuts i mig. I així successivament.