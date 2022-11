La salmonella, segons l'Organització Mundial de la Salut, és una de les quatre principals causes de malalties diarreicas. I tot i que la majoria de les infeccions que provoca són lleus, la gravetat de la malaltia "depèn de factors propis de l'hoste i del serotipus de Salmonella".

Es tracta d'una bactèria de la família Enterobacteriaceae i es pot agafar en ingerir aliments crus o mal cuinats, o també pel contacte amb animals portadors d'aquest bacteri. I en els mesos més calorosos, el trencament de la cadena del fred d'aliments com l'ou és el principal causant d'aquesta infecció gastrointestinal.

Només es transmet per l'ou?

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició aclareix que la transmissió de la salmonelosis d'una persona a una altra és possible i té el seu origen en la deficiència en la higiene de les mans.

I és bo saber que tant els asimptomàtics com les persones malaltes també poden ser font d'infecció.

Però encara que tradicionalment la salmonelosis s'ha associat al consum d'ou i productes a base d'ou cru o poc cuinats (com, per exemple, la maionesa), no són les úniques causes.

La carn crua o poc cuinada, la llet i els productes làctics també poden provocar aquesta malaltia.

Les dades parlen per si sols: 52.702 casos confirmats el 2020. Només a Espanya (i en plena pandèmia del coronavirus) se'n van declarar 3.526.

Quins símptomes provoca la salmonelosis?

És important aclarir que els símptomes apareixen entre 6 i 72 hores després de la ingesta dels aliments contaminats amb Salmonella.

La malaltia, que té una durada d'entre 2 i 7 dies, causa els següents símptomes:

Febre (que apareix bruscament)

Dolor abdominal

Diarrea

Vòmits

Miàlgies

Cefalea

El principal risc de la salmonelosis és la deshidratació, sobretot ennens petits i ancians.

L'AESAN també assenyala que un 5% dels pacients (la majoria inmunodeprimits) amb aquestaa malaltia pateixen infecció sistèmica que pot derivar en meningitis, encefalopatia, endocarditis (quan els gèrmens entren al cor) o pneumònia.

Com saber si un ou està en mal estat?

Tot i que sempre pot haver-hi algun bacteri a l'envàs o en el mateix ou, es poden utilitzar trucs casolans per saber si un ou està en perfecte estat o, per contra, podria estar contaminat amb Salmonella.

Submergir l'ou en aigua

És el truc més senzill. Nomès necessites un recipient amb aigua per a submergir l'ou i obtindrem tres escenaris.

Si l'ou s'enfonsa ràpidament , està en perfecte estat per al seu consum.

, està en perfecte estat per al seu consum. Si s'enfonsa lentament fins al fons ha de consumir-se el més ràpid possible

fins al fons ha de consumir-se el més ràpid possible Si flota, està en mal estat.

Coure l'ou

Una vegada que hagis cuit l'ou, hem de tallar-ho per la mitat per analitzar el seu interior. Si la gemma està centrada, podem menjar l'ou amb tota tranquil·litat, ja que és apte per al seu consum.

No obstant això, si la gemma no està centrada, tot indica al fet que no està en bon estat i podria estar contaminat.

I arriba al punt més important: per què mai hauries de trencar l'ou a la paella?

Trencar l'ou en el mateix recipient (ja sigui a la paella o en el mateix bol) és una pràctica que tots fem, però que pot posar en ric la nostra salut.

La raó és que es podria produir contaminació creuada. Si la pela està contaminada amb algun bacteri, entrarà en contacte a través de la paella o el bol amb la clara o el rovell.

Hem de rentar els ous?

No. Ni quan tenen restes de brutícia com ara plomes, palles o excrements.

Si es renten abans de guardar a la nevera s'elimina la pel·lícula protectora natural que té la pela, que és porosa, i amb això els donaríem als bacteris “via lliure” per accedir a l'aliment i contaminar-ho.

A més, és recomanable emmagatzemar-los a la nevera en una ouera, aïllada de la resta d'aliments, per evitar en la mesura del possible la proliferació de bacteris i la contaminació creuada.