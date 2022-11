Amb l'arribada de la tardor, torna un dels aliments de temporada més desitjats d'aquestes dates: els bolets. Protagonistes d'infinitat de receptes, en aquest moment de l'any proliferen en els camps i boscos de la nostra geografia. No obstant això, hi ha unes certes peculiaritats que han de tenir-se en compte a l'hora de la seva preparació i que no tothom coneix.

Com netejar els bolets

El primer consell és evitar en tot moment netejar els bolets amb aigua. Per tant, no han d'introduir-se en un bol ni col·locar-se sota l'aixeta. El motiu és que absorbeixen l'aigua i modifiquen notablement la seva textura i el seu sabor, per la qual cosa a l'hora de consumir-los, no es percebran de la mateixa manera. A més, en ser cuinats tornarien a deixar anar l'aigua, afectant també el sabor de la resta d'aliments presents en el procés, com carns o verdures.

La millor manera de netejar els bolets és ajudar-se d'un pinzell o d'una brotxa suau, amb la finalitat de raspallar amb delicadesa els bolets per a retirar-los les restes de terra i vegetals adherits. La forma irregular dels bolets i els seus plecs profunds no ajuden a la seva neteja, però el pinzell servirà per aconseguir arribar a tots els seus racons amb la màxima eficàcia.

Posteriorment, es pot fer servir un drap humit per a fregar amb suavitat els bolets i un pelador o un ganivet per retirar les parts indesitjades per al consum, amb la finalitat d'aprofitar al màxim el producte.

Com conservar els bolets

Si no tens intenció de consumir l'aliment immediatament, sinó en dies posteriors, és aconsellable seguir una sèrie de pautes perquè no perdi les seves propietats i es mantingui en l'estat òptim. La primera recomanació seria utilitzar recipients oberts, ja que en els tancats (tuppers, etc.) l'aigua que contenen es condensarà i afectarà la seva textura.

El recipient, a més, s'ha de cobrir en la seva part inferior per un tovalló o un drap fi, amb la finalitat de protegir-los de la sequedat que comporten els frigorífics, atès que és aconsellable mantenir aquest aliment en fred perquè no s'espatlli en ambients excessivament secs o calorosos.

Com cuinar els bolets

Cada tipus de bolet té les seves particularitats a l'hora de ser preparat. Això sí, molts d'ells no són aptes per menjar en cru. Fins i tot, quan si ho són (boletus, per exemple) és aconsellable no consumir-ne una gran quantitat per a evitar possibles intoxicacions.

Altres tipus de bolets com els rossinyols o les trompetes de la mort aguanten millors coccions simples, com els saltejats o els confitats.

També hi ha bolets com els rovellons o la llengua de vaca que són més favorables a una cuina a través de guisats, plats més complexos amb sabors més potents, que fan que el contrast amb aquests fongs sigui més agradable al paladar.