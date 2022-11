Arzuaga és un celler de la Ribera del Duero que ha cultivat molt de prestigi a través dels anys, gràcies al gran esforç d’una saga familiar que ha sabut mantenir amb l’exigència, la qualitat i la personalitat.

Situat a Valladolid en plena «Milla d’Or», la finca consta de 1400 hectàrees on conviuen la flora i la fauna. Compta amb 210 hectàrees de vinya de la finca La Planta d’un clima excepcional per la maduració del raïm.

Arzuaga Rosae és un vi rosat d’unes característiques especials que el fan únic. Primer que és un vi d’una sola varietat, la tempranillo, sense cupatges, després que és fruit del primer raïm que arriba al Celler, ja que els hi garanteix que tingui menys sucre i poder obtenir un vi de baixa graduació 12º d’alcohol. També en tenir un raïm primerenc fa que tingui una bona acidesa fresca. De seguida es passa a fer un premsat molt suau, ja que no volen extreure res de la pell del raïm i així aconseguir aquest color asalmonat tan fi i bonic. Fermenta en dipòsit d’acer inoxidable a baixa temperatura a 12 graus per mantenir tot el component aromàtic i és l’únic vi del Celler que no fa una criança en barrica, així ens ho explica el seu enòleg Adolfo Gonzalez.

He de reconèixer que no sóc amant d’aquests rosats que s’han posat tan de moda anomenats «pell de ceba» molt típics de la zona de la Provença, pel seu poc color. Arzuaga Rosae em va sorprendre molt gratament pel seu ventall d’aromes a fruita vermella maduixa, gerds, fruites tropicals i maracujà. En boca té una textura sedosa i envolupant, molt gustosa amb una acidesa fresca que queda marcada al paladar.

DO: Ribera del Duero

Preu: de 12 a 14 euros