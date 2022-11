Les croquetes són un plat riquíssim i molt consumit al nostre país, encara que són conegudes mundialment. Tot i això, sembla que les millors croquetes es venen al Japó, almenys és el que es pot deduir de l'enorme llista d'espera de 30 anys que algunes persones fan per provar les que ven la carnisseria Asahiya, a la ciutat de Takasago.

Es tracta d'un petit local familiar que ha aconseguit el rècord a la llista d'espera més llarga del món: 30 anys, com a mínim, i tot això gràcies a la massa d'aquestes croquetes, elaborada a base de carn de Kobe. Tot i això, la carnisseria Asahiya es troba a la prefectura de Hyogo, una de les regions japoneses on la carn de Kobe és com un menjar de déus, i aquesta família s'encarrega de preparar-la de forma molt especial per a tots els seus clients.

Shiguero Nitta, propietari de l'establiment, va heretar la carnisseria dels seus pares després de tres generacions mantenint el negoci: "vam començar a vendre els nostres productes per internet el 1999. En aquell moment, vam oferir les 'Croquetes Extreme' com una prova", parla sobre les seves croquetes de carn de Kobe. I és que el negoci en línia ha estat el seu principal pilar.

Això sí, encara que es van començar a vendre a canvi de 2 dòlars cada croqueta, el preu ha pujat a 3,7 dòlars la unitat, i fabricant 200 unitats cada dia.