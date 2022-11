Aquesta setmana hem tingut la visita d’un molt bon sommelier en Xavi Nolla, que ha vingut a presentar el seu projecte «Vins de la Memòria». Aquests vins són un homenatge a les seves arrels i en especial a l’avi Agustin. Són set referències que neixen dels territoris per on va passar l’avi durant la batalla de l’Ebre.

El recorregut comença per la Terra Alta, segueix pel Priorat i puja cap a la Conca de Barberà. La parada següent es fa al territori de la D.O. Alella. D’on neix El Badiu de la seva Badalona natal. I el trajecte finalitza a Argeles on l’avi va haver d’exiliar-se un cop es va acabar la guerra. Durant l’intens bombardeig que va patir la ciutat de Badalona el 1938 gran part de la població es va refugiar a la Serra de Montigalà. Les vinyes de les masies de Canyet, principalment de cal Alemany van acollir i alimentar a la família.

Els «Vins de la Memòria» estan elaborats com els d’aquella època. El vi El Badiu és fruit d’aquestes terres i està elaborat amb pansa blanca, de l’única parcel·la productiva d’aquesta varietat, que queda en tot Badalona. Les vinyes recuperades del Canyet reclamen l’origen i la història. Com antigament, el vi s’ha elaborat en bocois de castanyer deixant els raïms en contacte amb les pells.

En el tast és un vi color palla amb aromes de fruita blanca, poma, fonoll, pell de préssec, flor de tarongina. En boca és complet, amb un toc salí, amb una acidesa justa i equilibrada.

DO: Alella

Preu: de 16 a 18 euros