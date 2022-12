L’aliança de recerca i4vi ha posat en marxa el primer panel de consumidors de vi de Catalunya per tenir una fotografia àmplia de quines són les demandes reals del mercat. La intenció és atraure un miler de participants d’arreu de Catalunya, amb l’única premissa que no siguin experts del món del vi, per tal de fer tastos presencials i enquestes virtuals.

Sota el nom d’Enoconsens, el projecte neix coordinat pel Centre Tecnològic del Vi (Vitec), amb la col·laboració de l’INCAVI, l’IRTA i la Universitat Rovira i Virgili. “Volem intentar conèixer per què una persona té unes determinades preferències a l’hora de comprar una ampolla”, apunta a l’ACN el director general de Vitec, Sergi de Lamo.

De Lamo admet que és una paradoxa el fet que fins ara no es disposi de cap panel format per consumidors inexperts, el qual permeti afinar els productes que el sector treu al mercat. El director general de Vitec recorda que al sector de l’alimentació hi ha panels genèrics de consumidors impulsats per consultores internacionals, i atribueix la falta d’un estudi només del vi a un tema de “complexitat” informàtica i organitzativa.

“Però no podem oblidar que Catalunya és una gran potencia vinícola, amb 12 Denominacions d’Origen que produeixen milers de productes”, ressalta De Lamo, que assegura que el sector “necessita entendre millor” quines són les inquietuds dels consumidors. “Estem molt acostumats a panels d’experts on es valoren els aromes dels diferents matisos d’una copa de vi, però ara volem saber quins són els gustos dels consumidors, quina és la influència de l’etiqueta o de les campanyes publicitàries”, afegeix.

Amb tota la informació recopilada amb el nou panel de consumidors, assegura, els cellers i les administracions podran fer més diana a l’hora de posicionar millor el producte, generar més ingressos i pagar millor totes les baules de la cadena, inclosos els pagesos: “En definitiva, tindrem més equilibri territorial”.

Els interessats en formar part d’aquest primer panel de consumidors es poden inscriure a través del portal web d’Enoconsens, on se’ls instarà a respondre un formulari sobre preferències en el consum del vi i sobre el seu perfil personal. A partir d’aquí, el panel es segmentarà per edats per anar desenvolupant diferents estudis.

Les primeres investigacions que es posaran en marxa el primer semestre del 2023 seran dues. Per una banda, Enoconsens es proposa aprofundir en els hàbits de consum dels joves d’entre 20 i 35 anys, “que són un sector més avesat a beure cervesa i combinats destil·lats que no pas una copa de vi”. De Lamo confia que l’estudi permetre entendré per què passa això i trobar eines per revertir-ho.

El segon estudi es focalitzarà en veure si els consumidors perceben i valoren les mesures vinculades a la sostenibilitat que estan implantant els diferents cellers. Els impulsors del panel destaquen que el món vitivinícola està sent capdavanter en moltes polítiques per reduir la contaminació, però lamenten una certa falta de capacitat de comunicar-ho als consumidors, “molts dels quals pensen que una ampolla que pesi més vol dir que conté un vi més bo, fet que va en detriment de la petjada de CO2”.