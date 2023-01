Un bon vi neix sempre d'un gran raïm. Per això, Casa Gourmet, la botiga en línia de Regió7, presenta aquest 2023 la seva primera selecció de vins d'altura, recomanada per José Peñín, escriptor, crític vitivinícola i fundador de la famosa Guia Peñín dels vins d'Espanya. L'altura afavoreix l'oscil·lació tèrmica en les vinyes, un factor vital per a obtenir raïm de gran qualitat. La selecció està formada per 6 ampolles de 3 negres diferents que neixen en vinyes altes: Mulato 2020 (a 1.373 m a Inazares, Múrcia), Finca Río Negro 2016 (a gairebé 1.000 m a la Serra de Guadalajara) i Vallobera Graciano 2018 (a més de 600 m a la Serra de Cantàbria). Com a curiositat, la vinya de Mulato 2020 està plantada en la cota més elevada del continent europeu.

Per a poder denominar a un vi ‘d'altura’, és necessari que estigui elaborat amb raïm d'una vinya a una altitud molt elevada. L'altura influeix substancialment en la formació i concentració del color, aroma i sabor del vi. I aquests tres factors són no sols fonamentals, sinó indispensables per a conformar la identitat, el caràcter i la qualitat del vi. La vinya més alta d'Europa Mulato 2020 neix d'una vinya plantada en la cota més elevada del continent europeu en Inazares, curiosament a la província de Múrcia. És un vi fresc, vibrant, ple de fruita, amb pas en boca fàcil i glop amable. Raïm negre com la monestrell, syrah i pinot noir i una varietat blanca com la viognier, participen en el 'cupatge'. Es considera un vi d'autor, amb una interpretació gairebé exclusiva de la varietat monestrell, el raïm rei del Mediterrani. "La vinya més alta del continent europeu, a més de 1.300 metres d'altitud, és capaç de produir un negre on es barreja la fresca acidesa de les nits fredes amb la fruita madura del dia assolellat. Un vi interessant", explica José Peñín qui recomana aquesta selecció de vins d'altura de Casa Gourmet. Mulato és un vi que desperta els sentits i que pot maridar-se amb formatges variats i, per exemple, amb menjars asiàtics. Aïllat en els punts més alts de Guadalajara Finca Río Negro 2016 neix en una vinya aïllada en els punts més alts de Guadalajara, "en un paratge silenciós", segons explica José Peñín. En aquests gairebé 1.000 metres d'altitud i desafiant els límits tradicionals del cultiu del raïm, "l'ull de llebre i les franceses, cabernet, merlot i syrah conjuguen un perfecte matrimoni de sabors potents i complexos", afegeix el crític vinícola. Agrada molt la seva intensa aroma, amb predomini de fruites negres, assemblades perfectament amb notes de xocolata i cacau. En boca és un negre llarg, estructurat i de tanins dolços La Finca Río Negro està situada en la localitat de Cogolludo, a la província de Guadalajara, en els contraforts de la Serra d'Ayllón i al costat dels pobles de l'Arquitectura Negra. Aquest vi combina a la perfecció amb plats de caça, guisats amb salses, rostits de carns vermelles i de carns blanques, embotits i formatges curat. Una heroïcitat a La Rioja Vallobera Graciano 2018 (D.O.Ca. Rioja) és un vi 100% de raïm morastell, procedent de vinyes d'altura amb vint anys d'antiguitat a La Rioja Alabesa. En aquesta zona "és tot un desafiament elaborar un morastell monovarietal. Pocs aconsegueixen que aquest cep maduri. Aquest negre, en canvi, és una excepció", explica José Peñín. "És un sabor diferent, amb els tanins balsàmics del cep amb el seu sabor especial. Un rioja sense ull de llebre, una heroïcitat", afegeix l'expert col·laborador de Casa Gourmet i fundador de la prestigiosa Guia Peñín. A més de potent en aromes, Vallobera Graciano 2018 és en boca agradable i sedós. És ideal per a maridar amb qualsevol carn, inclosa la caça i per a peixos amb poc greix. Així funciona el club de vins de Casa Gourmet A Casa Gourmet es pot adquirir aquesta selecció de 6 ampolles de vins d'altura, bé a través de la botiga en línia casagourmet.es o bé per telèfon 93 227 9499. Els lectors i lectores també poden donar-se d'alta en el Club de Vins, sense cost, i beneficiar-se de tots els seus avantatges: un regal de benvinguda (un obridor i dues làmines antidegoteig de Pulltex), despeses d'enviament gratuïtes en les seleccions mensuals i preus exclusius amb importants descomptes. I tot sense compromís de compra, de manera que el soci o sòcia pot saltar la selecció del mes que no li interessi.