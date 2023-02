Southern Right és un celler situat a Sud-àfrica a la vall de Walker Bay, una zona molt influenciada per la proximitat de l’Oceà Atlàntic, només a tres quilòmetres de les vinyes amb un dels paisatges més esplendorosos del país. El va fundar Hamilton Russel, propietari d’un altre celler que porta el seu nom a la Vall de Hessel-en Aarde. A diferència d’aquest el Celler de Southern Right només es cultiven les varietats pinotage i sauvignon blanc.

El vi de sauvignon blanc procedeix de 26 parcel·les diferents sobre sòls d’argila, granit i gres. Compta amb un microclima molt fresc i això fa que tingui unes maduracions lentes que donen lloc a raïms molt aromàtics que retenen bé la frescor. Ha estat descrit com el millor sauvignon blanc de sud-àfrica al Wall Street Journal i ha guanyat nombroses medalles d’or i de plata. El vi porta el nom d’unes rares balenes australs, que freqüenten la badia de Walter. A cada ampolla venuda es fa una contribució per la conservació de les balenes. És un vi blanc molt perfumat i aromàtic, destaca les flors, la fruita blanca, litxi, flor de saüc, pinya, mineral, notes especiades de fusta fermentat en bota un 10%. En boca és cristal·lí i cuixent de bona complexitat al paladar, mostra notes de fruita exòtica, d’herba acabada de tallar, aranja, i una acidesa marcada amb un final carnós DO: Sudàfrica Preu: de 15,50 a 18,50 euros