Quan tenim una copa de Rioja a la mà sabem que no ens fallarà. Casa Gourmet, botiga en línia de Regió7, presenta al març una selecció de vins de La Rioja que es caracteritzen per la seva unicitat. Són dos criances i un reserva, en total 6 Ampolles de: LAN D-12 2019, Glorioso Reserva 2018 i Valvarés 2017. El seu preu està en 44 € sent el seu valor real de 73 €, per això és la millor elecció per regalar al Dia del Pare.

I, a més, tots els que durant el mes de març comprin la selecció de vins de La Rioja poden guanyar una visita al Celler Altanza per a dues persones. La visita consisteix a recórrer les instal·lacions, descobrir l'elaboració dels vins i viure l'essència de La Rioja amb un tast acompanyat d'un aperitiu deliciós. És una bona oportunitat per visitar La Rioja i viure-la a través dels sentits, ja que el vi en aquesta comunitat no és només una beguda, sinó una cultura compartida i la seva millor companya és, per descomptat, la gastronomia. L'escollit pels cellerers LAN D-12 2019 ret homenatge als empleats del Celler LAN traient a la llum el vi del dipòsit número 12, el que més agrada a l'equip. Respon a la tradició de La Rioja que els cellerers guardin el millor dipòsit per a consum propi i dels viticultors. A LAN, les millors elaboracions es realitzen històricament al dipòsit número 12, per això el nom d'aquest vi, un dels més especials. Aquesta anyada, 2019, ha estat a més qualificada d’Excel·lent per la D.O.Ca. Rioja. LAN D-12 té gran intensitat aromàtica, amb un final llarg i un agradable sabor que perdura a la boca. És un criança monovarietal d'ull de llebre que marida a la perfecció amb carns vermelles, a la brasa, fumats, plats especiats i formatges curats. L'escollit per la crítica Gloriós és allò que mereix fama o lloança. La marca centenària Cosme Palacio fa honor al seu nom i ofereix amb Glorioso Reserva 2018 un negre que sorprèn pel seu equilibri i notes afruitades. Una aposta segura amb un alt reconeixement per part de la crítica. Aquesta ampolla conté els trets clàssics de La Rioja Alabesa i dels seus sòls argilo calcaris, a la qual cosa se suma la seva criança en botes de roure francès i americà d'acord amb els mètodes d'elaboració clàssica de La Rioja. T'agradarà aquesta expressió fruitera tan característica del raïm ull de llebre d'aquesta zona, així com el seu color vermell cirera brillant. Glorioso Reserva 2018 és molt net i subtil. Deixa una sensació de dolçor a la boca a causa de la seva maduració. La seva anyada 2018 ha estat qualificada de bona per la D.O.Ca Rioja. És ideal per prendre amb plats de caça major, tota mena de carns i formatges curats. L'escollit per la terra Valvarés 2017 és el criança més terrer del Celler Altanza. És un vi de tall modern, concentrat, amb bona estructura i una gran capacitat d'evolució en ampolla. És un ull de llebre 100% amb una criança de dotze mesos en botes noves de roure francès, posteriorment reposa dos mesos en tines de roure francès Allier. Es mostra molt afruitat i especiat al nas, amb tocs balsàmics. Aquesta sedositat deixa un postgust molt agradable. Des de Casa Gourmet ho recomanen per a aperitius i broquetes elaborats principalment amb embotits, carns i formatges; també marida bé amb peix blau o salmó fumat, i fins i tot amb postres elaborades amb xocolata negra. La seva anyada 2017 ha estat qualificada de Molt bona per la D.O.Ca. Rioja. Guanya una visita al Celler Altanza Tots els que durant el mes de març comprin la selecció de vins de La Rioja poden guanyar una visita al Celler Altanza per a dues persones. La visita consisteix a recórrer les instal·lacions, descobrir l'elaboració dels vins i viure l'essència de La Rioja amb un tast acompanyat d'un aperitiu deliciós. Altanza és un celler únic, un lloc on l'enoturisme va molt més enllà d'una visita amb tast. Situat a tan sols 10 minuts de Logronyo, Fuenmayor és sens dubte una de les millors destinacions gastronòmiques de La Rioja. Està envoltada d'espectaculars jardins, espais que inspiren per a la millor instantània i regalen moments molt agradables a la millor companyia. Tota la informació d'aquesta promoció es recull al blog de Casa Gourmet. Així funciona el club de vins de Casa Gourmet A Casa Gourmet es pot adquirir aquesta selecció de 6 ampolles de vins de La Rioja, bé a través de la botiga online casagourmet.es o bé per telèfon al 93 227 9499. Els lectors i lectores també poden donar-se d'alta al Club de Vins, sense cost, i beneficiar-se de tots els seus avantatges: un regal de benvinguda (un obridor i dues làmines antidegoteig de Pulltex), despeses d'enviament gratuïtes a les seleccions mensuals i preus exclusius amb importants descomptes. I tot sense compromís de compra, de manera que el soci o sòcia pot saltar la selecció del mes que no li interessi.