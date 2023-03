En el sopar tradicional de després de la gala dels Oscar, les estrelles de Hollywood van gaudir aquest 2023 d'unes postres delicioses: el Whoopie Pie. Aquest dolç consisteix en dos bescuits rodons i suaus, amb una textura similar a la d'un pastís, units per una generosa capa de crema dolça, que pot ser de xocolata, caramel, menta o altres sabors.

Que s'escollís aquestes postres per un moment especial no vol dir que nosaltres, a casa, no ens la puguem menjar fetes amb igual o fins i tot més amor. I és que aquesta recepta originària de la regió de Nova Anglaterra dels Estats Units no requereix grans habilitats culinàries per fer-la realitat.

L'origen del Whoopie Pie

Abans d'encendre el forn, però, és recomanable conèixer l'original història d'aquestes postres i el perquè del seu nom. Es diu que els Whoopie Pies eren unes postres populars entre els amish i els menonites de Pennsilvània, i que van ser duts a Nova Anglaterra pels treballadors que van emigrar a aquesta regió per treballar a les fàbriques tèxtils a les dècades de 1920 i 1930.

Segons els historiadors gastronòmics, quan les esposes dels treballadors enviaven dinars als seus marits, incloïen un parell de pastissos de xocolata amb crema al mig perquè poguessin gaudir d'un dolç a la meitat del seu dur dia de feina. Quan els treballadors obrien els seus dinars i trobaven aquests pastissos, exclamaven "Whoopie!" de joia, i d'aquí el nom Whoopie Pie.

La recepta

Per elaborar uns boníssims Whoopie Pies de xocolata farcits de crema de vainilla, hem de reunir una sèrie d'ingredients que podem trobar fàcilment a qualsevol supermercat. Potser el més complicat de trobar és el 'marshmallow fluff', que es pot aconseguir a botigues de productes americans o a la zona de productes internacionals d'alguns supermercats.

Ingredients per a 5 Whoopie Pie: Per als bescuits: Sucre, 200 gr

Iogurt natural, 1 (125 g)

Un ou grandària L

Mantega fosa, 75 gr

Essència de vainilla, 1 culleradeta

Llet sencera, 30 ml

Farina fluixa, 180 gr

Cacau pur en pols sense sucre, 100 gr

Bicarbonat, mitja culleradeta

Impulsor químic, mitja culleradeta Per a la crema: Mitja tassa de mantega sense sal, a temperatura ambient

Mantega sense sal a temperatura ambient, 100 gr

Sucre glass, 175 gr

Marshmallow Fluff de vainilla, 125 gr (Crema de núvols per untar).



Elaboració del Whoopie Pie:

Per preparar els nostres Whoopie Pie hem de començar per fer la massa dels bescuits. Per això barrejarem la llet amb el iogurt i l'essència de vainilla i ho deixem reposar uns 10 minuts. Podem fer-ho amb una cullera. Tot seguit, batrem en un bol l'ou amb el sucre utilitzant una batedora de varetes elèctrica fins que la barreja comenci a adquirir un to blanquinós.

Incorporem amb suavitat la barreja del iogurt i hi anirem abocant la mantega fosa, barrejant a velocitat mitjana. També barrejarem la farina amb el bicarbonat, l'impulsor i el cacau en pols. Tamisem aquesta barreja de farina sobre la barreja líquida en dues o tres tandes, barrejant bé, però sense massa potència entre tanda i tanda perquè no quedin grumolls.

Deixem reposar durant uns 30 minuts a la nevera.

Un cop feta la massa, arriba el moment de coure. Per això, hem de preescalfar el forn a 180 graus i folrar dues safates amb paper de forn. Col·loquem 10 cullerades de massa a cada safata tenint en compte que convé deixar espai entre cada pa de pessic perquè augmentaran de volum quan agafin temperatura.

D'altra banda, cal barrejar la mantega amb el sucre glass a baixa velocitat en un bol per preparar la crema de marshmallow. Hem de fer-ho fins que es blanquegi la barreja. Quan això passi, afegim el marshmallow fluff i seguim batent a mesura que augmentem la velocitat. Per obtenir un resultat més fi, passem la barreja a una màniga pastissera amb broquet llisa i deixem reposar a la nevera durant mitja hora.

El darrer pas és, sens dubte, el més senzill. Amb ajuda de la màniga pastissera, repartim la crema de marshmallow sobre la part plana d'un dels bescuits i el tapem amb l'altra part plana d'un altre. Repetim l'acció amb les 10 tapes i obtindrem els 5 Whoopie Pies.

Un cop realitzat aquest darrer pas, arriba el moment de gaudir-los!