Aquest diumenge, 19 de març, és Sant Josep, i com mana la tradició, no pot faltar la crema catalana. Aquesta és una de les postres de més èxit al país (i també fora) i tot i que se'n pot menjar tot l'any... Sant Josep és l'excusa perfecta per gaudir-ne una vegada més. En aquest article et facilitem la recepta, amb el pas a pas (que també pots veure en vídeo) i uns quants secrets i consells perquè elaboris la millor crema catalana.

Ingredients: 1 litre de llet

6 rovells d'ou

100 grams de sucre per caramel·litzar

40 g de maizena

Pell de mitja taronja

Pell de mitja llimona

1 branca de canyella

Si es fa servir midó i no maizena, el resultat és una crema més fina i espessida. El pas a pas: Posarem la llet amb les pells i la canyella en un cassó.

Farem arrancar el bull.

Posarem en u bol els 6 rovells i els 100 grams de sucre i ho remourem lleugerament.

Afegirem la maizena i remenarem.

Afegirem la llet mitjançant un colador i ho barregem de nou.

Posarem tota la barreja en un cassó a foc mitjà i ho remenarem amb una fusta fins que es cogui.

Ho emplatarem.

Repartirem sucre per sobre i el cremarem. Com cremar-la bé Just abans de servir-la -fins i tot sortint de la nevera-, s'hi espargeix al damunt una capa de sucre granat. Es crema amb una pala de ferro que es posa directament a la flama del gas, o bé elèctrica. Actualment també es fa sevir un bufador. El gastrònom Jaume Fàbrega aporta alguns trucs i secrets de la crema catalana: Les proporcions poden canviar una mica: per un litre de llet, hi ha que hi afegeix menys rovells o un de més. A la postguerra, temps d´escassetat i de dificultats, el normal era emprar en lloc de midó un sobre per a flam (les marques «Tamatina» i, menys, «Potax», «Aida», «Flan chino El Mandarín», etc., que eren les que es venien). La forma tradicional de servir-la era en plates, normalment ovalades, de pisa o porcellana, no en cassoletes de terrissa, una aportació urbana amb gust «neorural». Aquest bonic i agradable costum l´he vist encara en alguns restaurants de la zona de Tarragona que fan calçotades. Servit amb una galeta, un carquinyoli, una neula... En algun lloc hi ha el costum d´afegir-hi alguna galeta: carquinyolis, cubans, neules, o un canó de canyella per decorar, com feia la mare de Josep M. Benet i Jornet, etc. Es pot servir també sense cremar. A casa, a les festes, es decorava amb clara d´ou muntada i xocolata fosa, amb noms, sanefes, garlandes, etc.