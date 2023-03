Quinta Sardonia és un celler situat a la vall del riu Duero entre les zones privilegiades que van de Peñafiel a Valladolid, a la localitat de Sardon del Duero. Va néixer el 1998 i té, des del principi, l’assessorament dels enòlegs Peter Sisseck i Jérome Bougnaud. Aplicant un model de viticultura francesa en el qual el terroir protagonitzat per la fidelitat dels sòls amb un màxim de respecte per la naturalesa. Per això es regeixen pels principis de la biodinàmica, que és la pràctica més rigorosa d’agricultura ecològica i biològica. En ella s’aconsegueix un equilibri i harmonia perfecta entre el terrer, el clima, el cep i el seu entorn natural, i es fa apreciar en els seus vins, per una gran complexitat i una marcada singularitat.

Quinta Sardonia és un vi corpulent i té 94 Punts Parker. En el mercat exterior està molt ben valorat; de fet, s’exporta el 75% de la seva producció. Sardon és el germà petit de la família, amb una gran personalitat. És fruit d’una selecció de vinyes de diferents pobles de la vall del Duero a les províncies de Burgos i Valladolid, on els sòls tenen més predomini d’argiles i arena. Per a l’elaboració d’aquest vi es busquen sòls més frescos i lleugers on es pot trobar el raïm més aromàtic i amb una bona acidesa. El temps de criança és de dotze mesos, sis aproximadament en barriques de roure francès i posteriorment en foudres de 1.200 litres. És un vi de llinatge, de gamma alta, però de butxaca fàcil que es fa molt agradable de degustar des del primer moment. Mostra molta fruita fresca vermella, cireres picotes, regalèssia i after eight. En boca és llaminer, afruitat, fresc, sedós que acaricia el paladar, amb una bona acidesa i un taní present però domat. DO: VT Castella i Lleó Preu: de 12 a 15 euros