Pazo de Barrantes és una de les finques vinícoles més precioses d’una zona tan privilegiada com és la vall de Salnés a Rías Baixas. Uns sòls arenosos i àcids amb un clima atlàntic de temperatures suaus, humitat a l’aire i estius càlids amb grans contrastos entre el dia i la nit que fan un microclima excel·lent per al conreu del raïm albariño.

La propietat és de la família Cebrián Sagarriga des del segle XVI. L’hereu, Dalmau Cebrián, és també propietari de Marqués de Murrieta a la Rioja.

En l’anyada del 2019 es va fer la presentació d’un Nou Pazo de Barrantes que representa un nou punt d’inflexió en la història del celler i el començament d’una nova era que culminarà amb el projecte de la total renovació de les seves instal·lacions.

La filosofia del celler es basa en l’admiració per la varietat blanca més extraordinària com és l’albariño. El Gran Pazo de Barrantes és un vi amb un ventall d’aromes molt extens. Són florals, olor de pètals de flors blanques, fruites com la pera, cítrics com l’aranja, fragàncies fresques de mango i mel, llorer i fruits secs. En boca és untuós i cremós amb una acidesa cultivada d’un bon albariño.

És curiós admirar com els vins d’una denominació d’origen s’acaben integrant dins la gastronomia típica de la zona. Per això, aquest vi lliga tan bé amb el marisc, musclos, ostres i escopinyes i peixos blancs, i fins i tot alguna carn blanca i vermella a la planxa o al forn. És un gran vi blanc.

DO: Rías Baixas

Preu: de 35 a 40 euros