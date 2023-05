Immersos en la rutina diària, sovint busquem opcions ràpides i pràctiques per satisfer la nostra gana entre àpats. Recorrem a plats senzills, que no requereixin una gran elaboració, però moltes vegades es tornen repetitius i monòtons.

Ara bé, aquest problema és una cosa que podem solucionar si afegim al nostre llibre de cuina mental noves receptes, perquè qui ha dit que els berenars han de ser avorrits i predictibles? És hora de deixar enrere els típics entrepans de sempre i aventurar-nos en el deliciós món de les combinacions innovadores i saboroses.

En aquest article, et presentem tres exemples irresistibles d’entrepans que transformaran els teus berenars en moments de veritable delit gastronòmic. Des d’una fusió de sabors exòtics fins a una explosió de textures sorprenents, aquestes propostes et conviden a experimentar i descobrir noves maneres de disfrutar de les teves pauses alimentàries.

Truita a la francesa amb formatge i alvocat

La senzillesa és el punt fort d’aquest plat. La recepta no amaga cap misteri, però no per això és menys recomanable. Aquest entrepà conté tot el sabor de la truita a la francesa, amb l’adorn que li proporcionen unes làmines de formatge que afegirem quan l’ou comenci a quallar. El formatge ha d’estar tallat a làmines fines o ratllat per facilitar que es fongui.

Per donar-li el toc final, tallarem un alvocat a petites rodanxes i les col·locarem sobre la truita francesa ja cuinada. Tot això, entre pa i pa, farà una recepta que ens alegrarà la tarda.

Entrepà de pera, formatge gorgonzola i béicon

És possible que aquesta combinació d’ingredients ens sembli xocant, però la fusió entre si resulta insuperable, sobretot en dies de calor. Per elaborar-lo hem de torrar les llesques de pa amb mantega i cuinar lleugerament el béicon. Tot seguit, es munta juntament amb la pera tallada a rodanxes fines i el formatge gorgonzola, un clàssic italià que mai falla, i es torra el conjunt fins que el pa quedi daurat, i el formatge, fos. La preparació d’aquest entrepà és molt senzilla i requereix pocs minuts.

Bonítol en oli amb ‘alegría riojana’

Per acabar, apuntem una recepta que inclou una mica de peix i que conté un toc de picant ben especial. Per preparar aquest plat, hem de barrejar en un bol el bonítol amb una mica de maionesa fins a crear una massa. És important no passar-nos amb la maionesa. Si volem donar-li un toc més, hi podem afegir uns trossets petits de ceba, que aportaran un toc cruixent a l’entrepà.

Una vegada tinguem la barreja, hem d’obrir el pa per la meitat i hi hem de col·locar la barreja. Serà llavors que hi afegirem unes tires d’‘alegría riojana’ per donar un toc picant a les nostres tardes. També s’hi poden afegir unes fulles d’enciam per donar color a l’entrepà.