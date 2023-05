S’acosta Sant Joan, i ja toca anar pensant en les coques que alegraran les taules de la revetlla per celebrar el solstici d’estiu, una tradició secular. En els seus orígens, es pastava amb forma rodona, en una reminiscència clara de culte al sol. Amb més de 100 anys de tradició, aquest dolç ja s’ha convertit en un clàssic indispensable per a aquesta celebració.

Els obradors catalans s’esforcen per fer les millors peces, i són molts els que, convençuts que fan autèntiques meravelles, s’han presentat a la cinquena edició del concurs que distingeix la millor coca de Sant Joan en diverses categories: tradicional de fruita confitada i pinyons, de crema i pinyons, creativa, de llardons i de xocolata.

Ni més ni menys que 250 coques procedents de tot Catalunya s’han sotmès a la valoració d’un jurat format per 20 experts, que han emès el seu veredicte després de tastar a cegues totes les creacions en l’antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona. Les coques que han quedat intactes s’han entregat al Banc d’Aliments de Barcelona.

Aquests són els guanyadors en les categories del concurs de la millor coca de Sant Joan de Catalunya 2023:

Millor coca de Sant Joan 2023 tradicional de fruites confitades i pinyons

El guardó ha anat a parar a Fleca Rovira (avinguda de Gaudí, 75, de Santa Agnès de Malanyanes i plaça de Joan Alsina, 12, de Cardedeu), un obrador amb més de 60 anys de trajectòria que treballa amb productes ecològics i de proximitat.

Millor coca de Sant Joan 2023 creativa

Montserrat Forners (Castillejos, 366, de Barcelona) ha seduït per unanimitat el jurat per la forma original i l’ús de fruites naturals. Aquest obrador ja té en el seu palmarès els premis al millor pa pagès del 2022 i al millor pa de Sant Jordi del 2022 i 2018.

Millor coca de Sant Joan 2023 de crema i pinyons

Santacreu (carretera de Barcelona, 16, de Viladecans). L’equilibri entre els ingredients, sabor, esponjositat i una crema de gran qualitat li ha donat el primer lloc. La venen en tres mides, petita (22 €), mitjana (40 €) i gran (67 €).

Millor coca de Sant Joan 2023 de xocolata

Pastisseria Barcelona (Aragó, 228, i Via Augusta, 166, de Barcelona) ha sobresortit per la seva massa tendra i saborosa, i per l’harmoniós balanç entre els matisos amargs i dolços de la xocolata utilitzada, segons el jurat.

Millor coca de Sant Joan 2023 de llardons

El Racó (plaça de la Porxada, 1, de Granollers) ha convençut els jutges per la lleugeresa cruixent de la massa d’una gran pasta de full i l’equitativa disposició dels pinyons, els llardons i el sucre.