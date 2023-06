Saps que és possible cuinar un ou al microones en molt poc temps? Només necessites un recipient apte per a microones i en pocs minuts el tindràs llest. Una vegada hagis après a fer-ho, cada vegada faràs servir els fogons o la placa d'inducció. Oblida't d'escalfar aigua en una olla, dur-la fins al punt d'ebullició i esperar a que l'ou es cuini. A continuació t'expliquem com obtenir el mateix resultat sense haver d'esperar aquests 10-15 minuts.

A tenir molt en compte: per cuinar l'ou al microones s'ha de fer sempre sense closca ja que, sinó, et pots endur un bon ensurt perquè exploten. Un cop sabut això, apunta els ingredients:

1 ou

Oli

Sal

Un recipient apte per al microones o bossa de congelar

Ara, escull quin tipus d'ou vols cuinar:

Ou "fregit"

Per obtenir un ou "fregit" cal posar una mica d'oli sobre un recipient, trenquem l'ou i, sense batre'l, hi afegim sal. Ho cuinarem al microones durant uns 40 segons. Aquest temps el podem anar augmentant de 20 en 20 segons en funció de com ens agradi el rovell, molt fet o poc fet.

Ou passat per aigua

Per poder coure l'ou al microones el procés és semblant, però en aquesta ocasió haurem d'utilitzar un recipient per fer ous passats per aigua o, si no en tenim, una bossa per congelar. Abans d'afegir-hi l'ou, ho untem amb una mica d'oli perquè no s'enganxi la clara i després ho puguem treure tot de l'embolcall. El temps de cocció varia entre els 40 segons si ens agrada el rovell poc cuinat o un minut si volem un ou cuit.

L'ou cuit al microones el pots utilitzar en una gran varietat de receptes, com ara una amanida o per acompanyar unes verdures o un arròs. Gràcies a aquests consells, trigaràs menys temps a preparar-lo!